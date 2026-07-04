Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học ‘tư vấn’ chọn ngành để có việc làm?

Đó là lời nhắn nhủ của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026 do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng báo Tuổi trẻ TPHCM, Sở GD&ĐT Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Phát biểu tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng, GS. TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay, ông thấu hiểu những lo lắng của học sinh và phụ huynh xung quanh câu chuyện phổ điểm, tổ hợp hay xác suất trúng tuyển
"Điểm thi có thể mở ra một cánh cửa, nhưng không thể thay các em đi hết con đường. Điều quan trọng hơn là các em biết mình là ai, muốn làm gì, có động lực nào để theo đuổi ước mơ và sẽ đóng góp gì cho gia đình, xã hội", GS Nguyễn Tiến Thảo nói.
Theo ông Thảo, giá trị của một con người hiện đại không chỉ nằm ở tấm bằng hay vị trí việc làm, mà cốt lõi ở lối sống nhân văn, tử tế, bản lĩnh, có năng lực học tập suốt đời và có trách nhiệm với đất nước
Ông nhắn nhủ các công dân Gen Z, thế hệ lớn lên cùng smartphone, AI và dữ liệu, cần tỉnh táo trước sự thay đổi từng ngày của cấu trúc nghề nghiệp khi nhiều việc làm cũ mất đi và nhiều ngành nghề mới xuất hiện
Khát nhân lực STEM và các ngành công nghệ chiến lược
Gửi gắm kì vọng vào thế hệ trẻ, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, giáo dục đại học hiện nay đã trở thành hạ tầng tri thức quốc gia, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo
Nhiều lĩnh vực then chốt đang vô cùng khát nhân lực như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, an ninh mạng, năng lượng mới, đường sắt tốc độ cao, công nghệ không gian...
Ông Thảo thông tin, Nghị định 179 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/7 hỗ trợ học bổng hằng tháng từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược
GS. TS Nguyễn Tiến Thảo mong muốn các sĩ tử bắt đầu từ bây giờ thay đổi cách tìm hiểu thông tin, cách chọn ngành nghề, cách nghĩ và cách chịu trách nhiệm với tương lai.
Không chỉ định hướng cho học sinh, Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo cũng dành lời nhắn nhủ đặc biệt tới các bậc phụ huynh đang cùng con đứng trước ngưỡng cửa đại học
Ông mong muốn cha mẹ hãy là người đồng hành nâng đỡ, đưa ra lời khuyên từ kinh nghiệm thay vì áp đặt