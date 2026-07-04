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Giáo dục

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Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học ‘tư vấn’ chọn ngành để có việc làm?

Nghiêm Huê

TPO - Kì tuyển sinh này là cơ hội quý giá để các em vượt qua những hoài nghi về năng lực của mình trong quá khứ. Đừng để ai định nghĩa các em là ai, hãy hành động và chứng tỏ các em là ai.

Đó là lời nhắn nhủ của GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng 2026 do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng báo Tuổi trẻ TPHCM, Sở GD&ĐT Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

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Thí sinh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng. Ảnh: Nam Trần

Phát biểu tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng, GS. TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay, ông thấu hiểu những lo lắng của học sinh và phụ huynh xung quanh câu chuyện phổ điểm, tổ hợp hay xác suất trúng tuyển. Tuy nhiên, ông cho rằng, điểm số dù rất quan trọng nhưng không phải yếu tố quyết định đánh giá một con người.

"Điểm thi có thể mở ra một cánh cửa, nhưng không thể thay các em đi hết con đường. Điều quan trọng hơn là các em biết mình là ai, muốn làm gì, có động lực nào để theo đuổi ước mơ và sẽ đóng góp gì cho gia đình, xã hội", GS Nguyễn Tiến Thảo nói.

Theo ông Thảo, giá trị của một con người hiện đại không chỉ nằm ở tấm bằng hay vị trí việc làm, mà cốt lõi ở lối sống nhân văn, tử tế, bản lĩnh, có năng lực học tập suốt đời và có trách nhiệm với đất nước.

Ông nhắn nhủ các công dân Gen Z, thế hệ lớn lên cùng smartphone, AI và dữ liệu, cần tỉnh táo trước sự thay đổi từng ngày của cấu trúc nghề nghiệp khi nhiều việc làm cũ mất đi và nhiều ngành nghề mới xuất hiện. Vì vậy, câu hỏi lớn nhất của kì tuyển sinh năm nay không dừng lại ở việc "em đỗ trường nào?", mà phải là "em chọn con đường nào để phát triển năng lực bản thân và giúp xã hội tốt đẹp hơn?".

Khát nhân lực STEM và các ngành công nghệ chiến lược

Gửi gắm kì vọng vào thế hệ trẻ, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, giáo dục đại học hiện nay đã trở thành hạ tầng tri thức quốc gia, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo. Hiện tại, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới và rất cần những người trẻ dấn thân vào các lĩnh vực khó, mới, dài hơi thuộc khối ngành STEM (khoa học, kĩ thuật, công nghệ, toán học).

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GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa

Nhiều lĩnh vực then chốt đang vô cùng khát nhân lực như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, an ninh mạng, năng lượng mới, đường sắt tốc độ cao, công nghệ không gian.... Dù đây là những ngành học không dễ nhưng lại mở ra cơ hội lớn để người trẻ khẳng định bản thân và nâng tầm vị thế quốc gia.

Ông Thảo thông tin, Nghị định 179 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/7 hỗ trợ học bổng hằng tháng từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Đây là thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự trân trọng và đầu tư lớn của Nhà nước cho tri thức. Tuy nhiên, Vụ trưởng khẳng định, chính sách chỉ mở ra cánh cửa, người bước qua cánh cửa ấy chính là những học sinh chuẩn bị xét tuyển đại học, cao đẳng.

GS. TS Nguyễn Tiến Thảo mong muốn các sĩ tử bắt đầu từ bây giờ thay đổi cách tìm hiểu thông tin, cách chọn ngành nghề, cách nghĩ và cách chịu trách nhiệm với tương lai.

Không chỉ định hướng cho học sinh, Vụ trưởng Nguyễn Tiến Thảo cũng dành lời nhắn nhủ đặc biệt tới các bậc phụ huynh đang cùng con đứng trước ngưỡng cửa đại học.

Ông mong muốn cha mẹ hãy là người đồng hành nâng đỡ, đưa ra lời khuyên từ kinh nghiệm thay vì áp đặt. "Hãy kỳ vọng, nhưng đừng gây áp lực. Hãy yêu thương, nhưng đừng so sánh con mình với "con nhà người ta". Các em cần được lắng nghe, được tôn trọng và được trưởng thành qua chính lựa chọn của mình", GS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ.

Nghiêm Huê
#Xét tuyển đại học #nguyện vọng đăng kí #bán dẫn #AI #công nghệ chiến lược

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