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Giáo dục

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Đề và đáp án bài khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm 2026

Anh Nhàn

TPO - Tối 3/7, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM công bố đề và đáp án kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm 2026.

Theo đó, đề và đáp án kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa năm 2026 cụ thể như sau:

Đề trắc nghiệm

Đáp án đề trắc nghiệm

Đề tự luận tiếng Anh

Đáp án tự luận tiếng Anh

Đề tự luận Toán và tư duy logic

Đáp án tự luận Toán và tư duy logic

Đề đọc hiểu và làm văn

Đáp án đọc hiểu và làm văn

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS công lập của TPHCM tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 vào cùng một ngày nhằm hạn chế tình trạng thí sinh đăng ký "ảo".

Đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng. Tuy nhiên, phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết) có sự khác biệt: học sinh đều làm bài bằng tiếng Anh, nhưng đề của 4 trường THCS không có phần nghe hiểu, trong khi Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vẫn giữ nội dung này.

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Học sinh làm bài khảo sát vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa

Trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa có tỷ lệ chọi cao nhất, ở mức 1/12.

Đối với 4 trường THCS còn lại, Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng) ghi nhận 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát để tuyển 350 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi 1/2,62.

Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 315 học sinh, đạt tỷ lệ chọi 1/3,67.

Tại Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú), có 1.186 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 420 học sinh, tương ứng tỷ lệ chọi 1/2,82.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, tuyển 280 học sinh, với tỷ lệ chọi 1/2,9.

Dự kiến ngày 7/7, TPHCM sẽ công bố kết quả khảo sát và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Anh Nhàn
#Kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6 TPHCM #Đề thi và đáp án trường Trần Đại Nghĩa #Chính sách tuyển sinh vào lớp 6 #Tỷ lệ chọi và chỉ tiêu tuyển sinh #So sánh đề thi các trường THCS TPHCM

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