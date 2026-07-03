Quảng Ninh thành lập trường đào tạo nghệ thuật và thể thao

TPO - Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, có trách nhiệm bồi dưỡng nên những thế hệ người làm nghệ thuật, văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao giúp Quảng Ninh vươn lên trở thành tỉnh kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ngày 3/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh. Đến dự có ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành và học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao. Theo đó, trường trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đáp ứng nguồn nhân lực cho địa phương.

Tỉnh Quảng Ninh trao quyết định thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao.

Trường được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Khoa nghệ thuật thuộc Trường Đại học Hạ Long với phương châm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ thành lập, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, tỉnh phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa con người. Quảng Ninh không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng mà còn là nơi đã nuôi dưỡng, trưởng thành nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, vận động viên tài năng, có những đóng góp quan trọng cho nền văn học, nghệ thuật và thể thao nước nhà.

“Đó là nền tảng, đồng thời cũng là trách nhiệm để tỉnh tiếp tục đầu tư, chăm lo phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giao nhiệm vụ cho nhà trường trong giai đoạn đầu, quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút học sinh có năng khiếu nghệ thuật, thể thao - nhất là những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời có cơ chế thu hút đội ngũ giáo viên, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên giỏi tham gia giảng dạy, huấn luyện. Liên kết với các cơ sở đào tạo, các đoàn nghệ thuật, các trung tâm huấn luyện thể thao, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ để mở rộng môi trường học tập, thực hành và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Quản Minh Cường giao lưu cờ vua cùng các em học sinh năng khiếu của nhà trường.

Theo ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là địa phương có nền kinh tế năng động, là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc, là nơi lưu giữ nhiều loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Việc thành lập một ngôi trường chuyên biệt đào tạo nguồn nhân lực cho văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm hun đúc tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước, là hành động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới... từ mái trường này sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và vận động viên tài năng trưởng thành, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của văn hóa, thể thao Việt Nam.