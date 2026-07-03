Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Ninh thành lập trường đào tạo nghệ thuật và thể thao

Quốc Nam

TPO - Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao nhằm thực hiện hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, có trách nhiệm bồi dưỡng nên những thế hệ người làm nghệ thuật, văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao giúp Quảng Ninh vươn lên trở thành tỉnh kiểu mẫu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Ngày 3/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh. Đến dự có ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Lãnh đạo UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các sở, ngành và học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đọc quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao. Theo đó, trường trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đáp ứng nguồn nhân lực cho địa phương.

dsc0837.jpg
Tỉnh Quảng Ninh trao quyết định thành lập Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao.

Trường được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh và Khoa nghệ thuật thuộc Trường Đại học Hạ Long với phương châm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ thể dục, thể thao đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ thành lập, ông Quản Minh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho rằng, tỉnh phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa con người. Quảng Ninh không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng mà còn là nơi đã nuôi dưỡng, trưởng thành nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, vận động viên tài năng, có những đóng góp quan trọng cho nền văn học, nghệ thuật và thể thao nước nhà.

“Đó là nền tảng, đồng thời cũng là trách nhiệm để tỉnh tiếp tục đầu tư, chăm lo phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giao nhiệm vụ cho nhà trường trong giai đoạn đầu, quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ thu hút học sinh có năng khiếu nghệ thuật, thể thao - nhất là những học sinh ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời có cơ chế thu hút đội ngũ giáo viên, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên giỏi tham gia giảng dạy, huấn luyện. Liên kết với các cơ sở đào tạo, các đoàn nghệ thuật, các trung tâm huấn luyện thể thao, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ để mở rộng môi trường học tập, thực hành và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp...

t.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Quản Minh Cường giao lưu cờ vua cùng các em học sinh năng khiếu của nhà trường.

Theo ông Lê Ngọc Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh là địa phương có nền kinh tế năng động, là cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, mà còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ những giá trị di sản đặc sắc của dân tộc, là nơi lưu giữ nhiều loại hình văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc. Việc thành lập một ngôi trường chuyên biệt đào tạo nguồn nhân lực cho văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao nhằm hun đúc tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và đất nước, là hành động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới... từ mái trường này sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và vận động viên tài năng trưởng thành, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của văn hóa, thể thao Việt Nam.

Quốc Nam
#Quảng Ninh #trường nghệ thuật #thể thao #đào tạo #văn hóa #vận động viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe