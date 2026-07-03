Loạt điểm 10 Toán gây xôn xao ở Tuyên Quang, ngành giáo dục rà soát quy trình chấm thi

TPO - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cho hay, cơ quan này đang xác minh thông tin liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang vượt trội so với mặt bằng chung.

Sáng 3/7, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang xác nhận thông tin và cho biết con số gần 150 học sinh đạt điểm 10 môn Toán đang được lan truyền là đúng.

Theo vị này, nhóm học sinh có kết quả nổi bật là lứa học sinh được tuyển chọn theo mô hình thí điểm từ bậc THCS của trường chuyên. Sau khi trúng tuyển vào hệ chuyên ở cấp THCS, các em tiếp tục trải qua kỳ tuyển sinh vào lớp 10. Thời điểm đó, tỉnh cũng áp dụng chính sách tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp tỉnh. "Đây thực sự là lứa học sinh có chất lượng tốt hơn các khóa khác", vị đại diện Sở nhận định.

Đoạn chia sẻ về phổ điểm thi của Tuyên Quang trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến băn khoăn về phổ điểm môn Toán, đại diện Sở cho biết, Hội đồng thi đang tiến hành rà soát lại các khâu của kỳ thi, trong đó có công tác chấm thi. "Có thông tin như vậy thì Hội đồng thi đang rà soát lại các khâu chấm thi", vị này cho biết thêm.

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 1/7, Tuyên Quang có gần 17.600 thí sinh thi môn Toán, trong đó 154 bài đạt điểm 10.

Đáng chú ý, nhóm 328 thí sinh có số báo danh từ 080163xx đến 080166xx đạt kết quả rất cao, với điểm trung bình môn Toán 9,58; có 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 147 em đạt điểm tuyệt đối. Nhiều môn khác của nhóm này cũng ở mức cao như Vật lý 8,3; Hóa học 8,9; Sinh học 8,7 và Lịch sử 9,3.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh FB

Sau khi phổ điểm được công bố, mạng xã hội xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng đây là học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. So với dữ liệu công khai của Bộ GD&ĐT, mức điểm trung bình 9,58 của nhóm này cao nhất cả nước.