Tuyên Quang có điểm tiếng Anh cao thứ hai toàn quốc, vượt TP Hồ Chí Minh

TPO - Điểm trung bình tiếng Anh của học sinh tỉnh Tuyên Quang năm nay vươn lên ngoạn mục, đứng vị trí thứ hai toàn quốc, chỉ sau Hà Nội.

Môn thi tiếng Anh Tốt nghiệp THPT của học sinh tỉnh Tuyên Quang cũng có nhiều bất ngờ. Toàn tỉnh có khoảng 16.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp, riêng tiếng Anh có hơn 2.000 thí sinh chọn thi.

Kết quả thi cho thấy, điểm trung bình tiếng Anh toàn tỉnh đạt 5,397 điểm.

Với mức điểm này, Tuyên Quang đã có màn "thăng hạng ngoạn mục" từ vị trí thứ 19 của năm 2025 vươn lên vị trí thứ 2 toàn quốc về điểm trung bình môn tiếng Anh, vượt qua TP Hồ Chí Minh (TP Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với điểm trung bình 5,369) và chỉ xếp sau Hà Nội (Hà Nội đạt mức điểm 5,549).

Nếu tính chung tất cả các môn thi ngoại ngữ, điểm trung bình của Tuyên Quang là 5,372 điểm, đứng thứ 3 toàn quốc.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 329 thí sinh dự thi gồm 323 học sinh chính thức và 6 thí sinh tự do. Các thí sinh của trường này rải đều tại các lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Tiếng Anh, Tin học và 1 lớp chất lượng cao/bán chuyên.

Trong số này có 196 thí sinh lựa chọn thi môn ngoại ngữ với điểm trung bình 7,92. Số thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên là 110 em, chiếm trên 56%.

Năm 2025, Tuyên Quang chỉ đứng thứ 19 cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh. Khi đó, Hà Nội dẫn đầu với 5,784 điểm, tiếp theo là TP Hồ Chí Minh (5,66 điểm) và Quảng Ninh (5,463 điểm). Sau một năm, Tuyên Quang đã vươn lên nhóm dẫn đầu, ghi nhận mức cải thiện đáng kể về thứ hạng.

Thống kê top 10 địa phương có mức điểm trung bình tiếng Anh cao nhất cũng cho thấy, khoảng cách giữa Tuyên Quang và địa phương dẫn đầu chỉ khoảng 0,2 điểm.

Tỉnh này cũng có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao hơn nhiều địa phương vốn được đánh giá có thế mạnh về ngoại ngữ như Quảng Ninh (5,27 điểm), Hải Phòng (5,09 điểm)....

Điều đáng nói, trong nhóm ba địa phương có điểm Tiếng Anh cao nhất cả nước, Tuyên Quang là tỉnh duy nhất không phải đô thị đặc biệt hoặc trung tâm kinh tế, giáo dục lớn.

Nếu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có lợi thế về hệ thống trường học, đội ngũ giáo viên và mạng lưới trung tâm ngoại ngữ, thì kết quả của Tuyên Quang được xem là điểm đáng chú ý.

Kết quả cũng cho thấy sự chênh lệch giữa thứ hạng môn Tiếng Anh và điểm trung bình các môn của địa phương.

Dù đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh, Tuyên Quang chỉ xếp thứ 17/34 về điểm trung bình tất cả các môn. Điều này cho thấy Tiếng Anh là môn có kết quả nổi bật nhất của tỉnh trong kỳ thi năm nay.