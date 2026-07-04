Tuyển sinh đại học 2026: Dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa tăng

TP - Năm nay, phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) ghi nhận sự dịch chuyển theo hướng điểm trung bình tăng, số lượng thí sinh đạt điểm cao cũng tăng. Dữ liệu thông tin này dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa các trường đại học (ĐH) Y Dược tốp đầu tăng so với năm 2025.

Đảo chiều

Tổ hợp B00 là tổ hợp truyền thống của khối ngành sức khỏe, trong đó có Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền. Môn Sinh được đánh giá là môn học cốt lõi của khối ngành này. Năm nay, tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Sinh đạt trên 68.000. Nhưng số lượng thí sinh dự thi đủ 3 môn của tổ hợp B00 trên cả nước chỉ có 47.200 em.

Thầy Đinh Đức Hiền, Giám đốc điều hành trường TH, THCS&THPT FPT Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nhận định đề thi môn Sinh năm nay có độ phân hóa tốt. Đề vẫn có các câu cơ bản để học sinh trung bình có thể đạt điểm đủ cho xét tốt nghiệp. Các câu hỏi về môi trường sống, nhóm sinh vật theo nhiệt độ, cơ quan nhận máu từ tĩnh mạch chủ, vị trí chuỗi truyền electron hay khái niệm tiêu hóa là những câu không quá khó, học sinh nắm chắc kiến thức sách giáo khoa có thể làm được.

Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội học lâm sàng tại bệnh viện. Ảnh: NTCC

Trong số các khối thi truyền thống, tổ hợp B00 luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây là nguồn tuyển chính của khối ngành sức khỏe, những biến động dù nhỏ nhất về điểm số cũng có thể thay đổi số phận của hàng nghìn hồ sơ đăng kí vào các trường Y Dược tốp đầu. Phổ điểm tổ hợp B00 qua hai năm 2025, 2026 cho thấy sự dịch chuyển đầy thú vị về độ khó của đề thi, mật độ thí sinh và xu hướng phân hóa năng lực.

Sự khác biệt đầu tiên và rõ rệt nhất giữa hai năm nằm ở vị trí đỉnh của phổ điểm. Năm 2025, phổ điểm phân bố thoải và có xu hướng lệch nhiều về phía trái (dải điểm trung bình thấp). Ở đề thi năm 2026, hình ảnh từ đồ thị cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác: phổ điểm dịch chuyển rõ rệt về phía bên phải, tạo thành một hình chuông đối xứng chuẩn. Đỉnh phổ điểm của năm 2026 nâng lên mức 21,0 điểm.

Điểm chuẩn tăng ở những ngành "hot"

Đặc trưng lớn nhất của tổ hợp B00 là dùng để xét tuyển vào các ngành đặc thù như Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược học, Y học cổ truyền. Phần phân hóa được tính từ 24,0 điểm trở lên và số lượng thí sinh bắt đầu giảm nhanh và đều: mức 25,0 điểm còn 1.406 học sinh; mức 26,0 điểm có 1.025 học sinh; mức 27,0 điểm chỉ còn 697 học sinh. Dải điểm xuất sắc (từ 28,0 điểm trở lên), số lượng thí sinh thu hẹp rõ rệt: 28,0 điểm có 334 thí sinh; mức điểm 28,5 là 255; mức 29,0 điểm có 167 thí sinh; mức điểm 29,5 điểm có 66 thí sinh và mức điểm tuyệt đối 30/30 chỉ có 4 thí sinh.

Thống kê sơ bộ cho thấy, có khoảng trên 180.000 thí sinh trong tổng số trên 1,2 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 không đạt được mức điểm sàn 15 điểm/tổ hợp 3 môn mà Bộ GD&ĐT quy định.

Dải điểm xuất sắc thường là những thí sinh sẽ xét tuyển vào Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TPHCM với các ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Y học cổ truyền. Năm nay, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 440 chỉ tiêu Y khoa, 120 chỉ tiêu Răng-Hàm-Mặt, và 80 chỉ tiêu Y học cổ truyền. Năm 2025, điểm chuẩn ngành Y khoa của trường cao nhất 28,13/30 điểm. Năm nay, nhà trường đã tuyển thẳng 176 thí sinh, chỉ tiêu còn 264 thí sinh, tương đương với 264 thí sinh đứng đầu. Dựa vào phổ điểm tổ hợp B00, tính từ mức điểm 28,50 có 492 thí sinh. Như vậy điểm chuẩn xét tuyển của ngành Y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội năm nay dự kiến tăng từ 0,25-0,5 điểm. Đối với các trường còn lại, thí sinh có thể áp dụng tịnh tiến theo hệ quy chiếu năm ngoái để trừ đi biên độ tương ứng.