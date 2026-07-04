Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hé lộ sự phân hóa mạnh điểm sàn xét tuyển tại nhiều trường đại học phía Nam

Nguyễn Dũng

TPO - Theo PGS.TS Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường đại học Nguyễn Tất Thành, phổ điểm năm nay có sự phân hóa rõ rệt, giúp các trường thuận lợi hơn trong tuyển sinh.

Ngày 3/7, hàng loạt trường đại học phía Nam đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo các phương thức xét tuyển, tạo cơ sở để thí sinh điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trước thời hạn đăng ký.

Đáng chú ý, ở nhóm ngành Sức khỏe, mức điểm sàn tại nhiều trường vẫn được giữ ở ngưỡng cao, trong khi các ngành đào tạo còn lại duy trì mức điểm ổn định nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh.

moi-truong-hoc-tap-la-mot-trong-nhung-yeu-to-then-chot-de-thi-sinh-chon-nganh-chon-truong.jpg
Sinh viên y khoa Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong giờ thực hành.

Tại Trường đại học Nguyễn Tất Thành, điểm sàn theo phương thức xét học bạ đối với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 23 điểm. Ngành Dược học và Y học cổ truyền lấy từ 21 điểm, trong khi các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng và Y học dự phòng có mức 19 điểm. Các ngành còn lại áp dụng điểm sàn 18 điểm đối với phương thức học bạ.

Đối với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, trường quy định mức từ 550 đến 650 điểm đối với kỳ thi của Đại học Quốc gia TPHCM và từ 70 đến 85 điểm với kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội, tùy từng nhóm ngành.

diem-san-nttu.jpg
Bảng điểm sàn của trường.

Theo PGS.TS.Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, phổ điểm năm nay có sự phân hóa rõ rệt, giúp các trường thuận lợi hơn trong tuyển sinh. Việc công bố điểm sàn sớm sẽ giúp thí sinh có thêm căn cứ để xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp. Nhà trường cũng cho biết điểm chuẩn những năm gần đây nhìn chung ổn định, chỉ một số ngành Sức khỏe và Luật điều chỉnh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trong khi đó, Trường đại học Hoa Sen công bố điểm sàn học bạ là 18 điểm đối với hầu hết các ngành đào tạo. Riêng nhóm ngành Luật sẽ được công bố sau khi Bộ GD&ĐT ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, trường nhận hồ sơ từ 600 điểm đối với kỳ thi của ĐHQG TPHCM và từ 75 điểm đối với kỳ thi của ĐHQG Hà Nội. Điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ được công bố vào ngày 8/7 sau khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

1783074492918-591354006775419006-591354006775419006-b3f56bb365cd78533a73f9826273ca64.jpg
Điểm sàn của Trường ĐH Hoa Sen.

Cùng thời điểm, Trường đại học Gia Định công bố điểm sàn 15 điểm đối với nhóm ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông, Quản trị, Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ. Nhà trường cho biết ngưỡng đầu vào các ngành Sức khỏe và Luật sẽ được cập nhật sau khi Bộ GD&ĐT công bố quy định chính thức.

Năm 2026, Trường đại học Gia Định tuyển sinh 54 ngành, chuyên ngành theo 5 phương thức xét tuyển và triển khai quỹ học bổng, ưu đãi học phí trị giá khoảng 25 tỷ đồng nhằm thu hút thí sinh.

1783001144003-2138642180270480615-2138642180270480615-e75e4ab469dfdfb261f3d24bcc283f8c.jpg
Điểm sàn của Trường ĐH Gia Định.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống. Việc nhiều trường đại học công bố điểm sàn ngay sau khi có phổ điểm được đánh giá sẽ giúp thí sinh chủ động hơn trong việc lựa chọn ngành học, cân đối nguyện vọng và nâng cao cơ hội trúng tuyển trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Nguyễn Dũng
#Nhiều trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển #khối Sức khỏe giữ ngưỡng cao #Các trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển #điểm sàn #đại học #xét tuyển #ngành Sức khỏe #tuyển sinh #điểm chuẩn #thí sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe