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Chuyện về nam sinh mồ côi và lớp học đặc biệt có lắm điểm 10 môn Toán

Hoài Nam

TPO - Từ ngôi trường nhiều năm nằm trong nhóm có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thuộc tốp thấp của Hà Tĩnh, lớp 12A6 của Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đã tạo nên bất ngờ với 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong đó có Nguyễn Văn Mạnh, nam sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng đã vượt lên hoàn cảnh để chạm tới kết quả đáng tự hào.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, sống cùng ông bà đã gần 80 tuổi, em Nguyễn Văn Mạnh (trú thôn Tân Dinh, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) gần như không có điều kiện học thêm trong suốt những năm học phổ thông. Chủ yếu học trên lớp và tự học ở nhà, nhưng nam sinh vùng biển đã xuất sắc đạt 27 điểm tổ hợp A00 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Em Nguyễn Văn Mạnh là một trong 9 học sinh của lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn đạt điểm 10 môn Toán năm nay. Thành tích này càng trở nên đặc biệt khi nhiều năm liền, ngôi trường luôn nằm trong nhóm các trường THPT công lập có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 thuộc nhóm thấp của Hà Tĩnh.

"Em rất biết ơn các thầy cô. Không chỉ tận tình dạy học, nhiều thầy cô còn hỗ trợ tiền xăng xe để em có điều kiện đến trường ôn tập. Nếu không có sự giúp đỡ ấy, em khó đạt được kết quả như hôm nay", Mạnh chia sẻ.

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Dù xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng em Nguyễn Văn Mạnh nỗ lực vươn lên trong học tập.

Không chỉ có 9 điểm 10 môn Toán, lớp 12A6 còn có 19 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở môn Toán; 3 học sinh đạt từ 27 điểm ở tổ hợp A00; điểm trung bình môn Toán đạt 8,8 điểm. Đây cũng là một trong những lớp có nhiều điểm 10 môn Toán nhất trong khối các trường THPT không chuyên của Hà Tĩnh năm nay.

Ba năm gắn bó với lớp 12A6, cô Hà Thị Tường, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Toán, hiểu rõ hoàn cảnh của từng học sinh. Dù nhà cách trường hơn 13 km, con còn nhỏ, cô vẫn thường xuyên ở lại sau giờ học để chữa bài, ôn tập. Nhiều buổi tối, cô tiếp tục gọi điện hướng dẫn, giải đáp những phần kiến thức học sinh còn vướng mắc.

"Nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông, đi biển hoặc làm ăn xa nên điều kiện học tập còn nhiều hạn chế. Khi mới vào lớp 10, phần lớn học sinh chỉ có học lực trung bình khá. Điều đáng quý là các em luôn cầu tiến, không ngại hỏi khi chưa hiểu bài, kiên trì tự học và quyết tâm thay đổi chính mình. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp các em tiến bộ từng ngày và bứt phá ở năm cuối cấp", cô Tường chia sẻ.

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Tập thể nhóm lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn.

Theo thầy Hoàng Quốc Quyết, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn, thành tích của lớp là kết quả của quá trình đồng hành lâu dài giữa nhà trường, giáo viên và học sinh. Ngay từ lớp 10, học sinh được phân loại theo năng lực để xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và gia đình thường xuyên phối hợp theo dõi, hỗ trợ từng em.

"Phần lớn học sinh không có điều kiện học thêm nên chúng tôi xác định phải hỗ trợ ngay tại trường. Ngoài các tiết ôn tập theo kế hoạch, nhiều giáo viên còn tự nguyện dành thêm thời gian chữa bài, giải đáp thắc mắc và ôn thi miễn phí cho học sinh, nhất là giai đoạn nước rút trước kỳ thi", ông Quyết cho biết.

Thầy Quyết cho hay, điều đáng mừng nhất không chỉ là những điểm 10 mà còn là việc ngày càng nhiều học sinh vùng biển, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn đặt mục tiêu vào các trường đại học lớn. Đầu vào có thể thấp nhưng nếu có phương pháp phù hợp, đội ngũ giáo viên tận tâm và học sinh quyết tâm thì hoàn toàn có thể tạo nên những kết quả vượt mong đợi.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Trường THPT Nguyễn Đình Liễn #lớp học điểm cao #điểm 10 #trường học vùng biển Hà Tĩnh #trường vùng biển gây bất ngờ với lớp có 9 điểm 10 môn Toán

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