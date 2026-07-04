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Giáo dục

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Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình thi sau nghi vấn phổ điểm Toán

Phú Nguyễn

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu kiểm tra, đối chiếu toàn bộ dữ liệu và quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng thời nhấn mạnh việc xác minh phải khách quan, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và sớm công bố kết quả trước dư luận.

Tối 3/7, ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh để nghe báo cáo kết quả kiểm tra bước đầu liên quan đến phổ điểm môn Toán của học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp làm rõ toàn bộ vụ việc.

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Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, tập trung vào những điểm thi, phòng thi và khu vực có nhiều thí sinh đạt điểm cao. Việc rà soát được yêu cầu thực hiện xuyên suốt từ khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, làm phách, chấm thi, nhập điểm đến quản lý dữ liệu thi.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan được giao đối chiếu dữ liệu, chủ động kiểm chứng những nội dung báo chí và dư luận phản ánh; đồng thời cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, khách quan, tránh để phát sinh những thông tin sai lệch hoặc suy diễn gây ảnh hưởng đến dư luận.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, việc kiểm tra, xác minh phải được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, khách quan, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử lý đến đó".

Ông yêu cầu ngành Giáo dục, Trường THPT chuyên Tuyên Quang và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình làm rõ vụ việc; đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh. Việc xác minh phải được triển khai khẩn trương nhằm sớm có kết luận chính thức, công khai trước dư luận.

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Ngoài số lượng điểm 10, nhiều thí sinh cũng có điểm từ 9 trở lên. Đồ họa: Nghiêm Huê - Hà Linh

Cũng liên quan tới sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ký Văn bản số 194/UBND-NC, giao các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra và xác minh toàn diện những thông tin liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang được báo chí và dư luận quan tâm.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm thi cho thấy Trường THPT chuyên Tuyên Quang có phổ điểm môn Toán rất cao.

Cụ thể, trong nhóm 328 học sinh của trường có tới 299 em đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó 147 em đạt điểm 10. Phổ điểm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khiến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp rà soát, xác minh để làm rõ.

Phú Nguyễn
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