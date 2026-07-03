THPT chuyên Tuyên Quang "mưa điểm 10": Thành tích hiếm có hay hiện tượng bất thường?

HHTO - Dưới góc độ khảo thí, 147/154 điểm 10 môn Toán tập trung ở một trường trong tỉnh là hiện tượng thống kê rất hiếm gặp, nhưng việc bất thường về số liệu không đồng nghĩa với việc có sai phạm. Đó cũng là lý do Bộ GD&ĐT và cơ quan công an đã vào cuộc rà soát.

Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa được công bố đã ghi nhận một hiện tượng đặc biệt tại tỉnh Tuyên Quang. Trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán của toàn tỉnh, có tới 147 bài thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Không chỉ áp đảo về số lượng điểm tuyệt đối, ngôi trường này còn dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Toán với mức 9,58 điểm - cao hơn đáng kể so với nhiều trường chuyên hàng đầu vốn nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu về chất lượng đào tạo. Ngay sau khi dữ liệu được công bố, Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác về Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát theo quy chế thi. Công an tỉnh cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tiến hành kiểm tra kết quả thi môn Toán.

Những số liệu vượt xa mặt bằng chung

Theo thống kê, Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 328 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong số này, có tới 299 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, tương đương 91,16%. Nếu tính từ mức 8 điểm, số lượng lên tới 324 học sinh, chiếm 98,78%.

Toàn trường chỉ có 4 học sinh dưới 8 điểm, trong đó 1 thí sinh đạt 6 điểm và 3 bạn đạt từ 7 đến 7,75 điểm. Không có học sinh nào đạt điểm dưới trung bình.

Điểm trung bình môn Toán của trường đạt 9,58, trong khi điểm trung bình môn Toán của toàn tỉnh Tuyên Quang chỉ là 5,07 điểm, với mức điểm xuất hiện nhiều nhất là 5 điểm. Điều này đồng nghĩa học sinh của trường có mức điểm trung bình cao hơn mặt bằng toàn tỉnh tới 4,51 điểm.

Số lượng thí sinh điểm 10 cao vượt trội.

Khoảng cách đáng chú ý với các trường chuyên hàng đầu

Nếu đặt cạnh các trường THPT chuyên nổi tiếng trên cả nước, kết quả của Trường THPT chuyên Tuyên Quang vẫn tạo ra khoảng cách khá lớn.

Theo thống kê, điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đạt 8,51 điểm; Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đạt 8,30 điểm; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình) đạt 8,45 điểm và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) đạt 8,22 điểm.

Như vậy, mức trung bình 9,58 của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cao hơn từ 1 đến 1,36 điểm so với những trường chuyên vốn quy tụ học sinh xuất sắc trên phạm vi cả nước.

Trong các kỳ thi chuẩn hóa như kỳ thi tốt nghiệp THPT, khoảng cách trung bình lớn như vậy giữa các trường thuộc cùng nhóm chất lượng cao là điều không thường xuyên xuất hiện.

Có thể kết luận đây là dấu hiệu bất thường?

Dưới góc độ khảo thí, cần phân biệt rõ giữa "hiện tượng thống kê bất thường" và "dấu hiệu vi phạm quy chế thi".

Một tập dữ liệu được coi là bất thường khi có kết quả chênh lệch rất lớn so với mặt bằng chung hoặc vượt ra ngoài xu hướng phổ biến. Điều này chỉ phản ánh rằng kết quả cần được xem xét kỹ hơn, chứ không phải là bằng chứng cho thấy có gian lận.

Thực tế, các trường THPT chuyên luôn có chất lượng đầu vào cao do tuyển chọn học sinh giỏi từ toàn tỉnh. Học sinh cũng được đầu tư, bồi dưỡng chuyên sâu và có nền tảng học tập tốt hơn mặt bằng chung, vì vậy việc đạt nhiều điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp không phải điều hiếm gặp.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm trong trường hợp của Trường THPT chuyên Tuyên Quang là mức độ tập trung điểm số rất cao ở môn Toán. Hơn 9/10 học sinh đạt từ 9 điểm trở lên, gần như toàn bộ học sinh đạt từ 8 điểm, trong khi số lượng điểm 10 chiếm hơn 95% tổng số điểm 10 của cả tỉnh.

Chính vì vậy, việc cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra được xem là bước cần thiết nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch của kỳ thi.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Vì sao Bộ GD&ĐT phải vào cuộc?

Theo quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, khi xuất hiện những kết quả nổi bật hoặc khác biệt đáng kể so với mặt bằng chung, cơ quan quản lý có thể tiến hành rà soát để xác minh.

Việc kiểm tra không đồng nghĩa với việc mặc định có sai phạm, mà nhằm đánh giá toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, từ khâu coi thi, bảo quản đề thi, bài thi, chấm thi, nhập điểm đến đối chiếu dữ liệu.

Bộ GD&ĐT đã cử đoàn công tác làm việc với tỉnh Tuyên Quang để phối hợp kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc kiểm tra đang được thực hiện khẩn trương, khách quan, nghiêm túc và toàn diện nhằm đánh giá đúng bản chất sự việc. Đồng thời, đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: "Trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền theo phân cấp trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT".

Song song với đó, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đang phối hợp với Sở GD&ĐT rà soát các bài thi có điểm cao. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nếu cần thiết sẽ tiến hành các bước phúc tra, phúc khảo theo đúng quy định.

Cần chờ kết luận chính thức

Ở thời điểm hiện tại, những số liệu về điểm số từ Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có thể coi là một hiện tượng nổi bật, thậm chí hiếm gặp trong dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để kết luận đây là dấu hiệu gian lận hay tiêu cực chỉ dựa trên thống kê điểm số. Trong khảo thí giáo dục, dữ liệu bất thường chỉ là căn cứ để tiến hành kiểm tra, còn việc có hay không có vi phạm phải dựa trên kết quả rà soát quy trình tổ chức kỳ thi, bài thi gốc và các chứng cứ liên quan.

Vì vậy, câu trả lời cuối cùng cho những băn khoăn của dư luận sẽ chỉ có sau khi Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và các cơ quan chức năng hoàn tất quá trình kiểm tra, đối chiếu và công bố kết luận chính thức.