Xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nên lưu ý những con số nào để đánh giá điểm của mình?

HHTO - Sau khi xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 của mình, bạn nên chú ý những con số nào khác trong phổ điểm? Đừng chỉ so với điểm chuẩn năm ngoái hay điểm của bạn bè, bởi phổ điểm còn cho thấy nhiều điều quan trọng hơn.

Tóm tắt nhanh: · Phổ điểm giúp thí sinh hình dung điểm của mình đang nằm ở nhóm phổ biến hay nhóm có ít người đạt được. · Thí sinh nên xem cả mức điểm trung bình của từng môn, mức điểm có nhiều người đạt được và tỷ lệ thí sinh đạt khoảng điểm cao. · Không nên chỉ so sánh tổng điểm với bạn bè vì mỗi môn có phân bố điểm khác nhau.

Biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh sẽ so ngay điểm của mình với bạn bè.

Tuy nhiên, việc này chưa hẳn giúp mỗi bạn đánh giá đúng kết quả của mình.

Thực tế, phổ điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố còn chứa nhiều thông tin quan trọng, có thể giúp thí sinh hiểu rõ hơn vị trí tương đối của điểm của mình, từ đó đăng ký nguyện vọng hợp lý.

Đây là phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2026:

Không có một mốc điểm "tốt" áp dụng cho tất cả các môn

Có thể thấy, mỗi môn có kiểu phân bố điểm khác nhau. Có môn điểm trung bình chỉ quanh mốc 5 điểm, nhưng cũng có môn cao hơn đáng kể. Vì vậy, không thể kết luận rằng điểm 6, 7 hay 8 điểm đều mang ý nghĩa giống nhau ở tất cả các môn.

Nên chú ý những con số nào?

Khi xem phổ điểm, có 3 con số đáng chú ý là điểm trung bình, mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất (ghi chữ “mode” trong các hình) và tỷ lệ thí sinh đạt mốc điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (được coi là khá cao).

Qua đó, thí sinh có thể hình dung điểm của mình đang nằm trong nhóm phổ biến hay đã vượt lên thuộc nhóm điểm cao hơn.

Thí sinh thi tốt nghiệp năm nay. Ảnh: TPO.

Dù thế nào cũng nên giữ tâm trạng bình tĩnh, thoải mái

Phổ điểm phản ánh bức tranh chung của kỳ thi chứ chưa thể khẳng định khả năng trúng tuyển của một thí sinh cụ thể.

Khả năng trúng tuyển đại học của bạn còn phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển, số lượng thí sinh đăng ký, chỉ tiêu của từng trường…

Vì vậy, sau khi biết điểm thi, thí sinh và gia đình không nên lo lắng nhiều. Mà trong thời gian tới, thí sinh nên tiếp tục theo dõi dự báo điểm chuẩn, đặc biệt là từ các trường mình yêu thích, và cân nhắc thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực cũng như mong muốn của bản thân.

Chúc bạn có thể đỗ vào ngành mình yêu thích.