Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

HHTO - Sáng mai 1/7, hàng triệu thí sinh trên cả nước sẽ biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Bên cạnh việc tra cứu điểm thi, thí sinh cần chủ động theo dõi và ghi nhớ những mốc thời gian quan trọng để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi xét tuyển.

Ngày mai 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi biết điểm, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn đăng ký xét tuyển đại học với nhiều mốc thời gian quan trọng. Để tránh những sai sót đáng tiếc, thí sinh cần chủ động theo dõi và thực hiện đúng các quy định của Bộ GD&ĐT.

Thời gian công bố kết quả thi

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7. Thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên website của Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT tại nơi đăng ký dự thi, cũng như trên báo Tiền Phong điện tử theo đường link: https://tienphong.vn/tra-cuu-diem-thi.html.

Trên hệ thống của Bộ, thí sinh truy cập vào địa chỉ https://moet.gov.vn/ hoặc https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login, sau đó nhập số CCCD và mã đăng nhập, mã xác nhận. Thí sinh tiếp tục nhấn vào phần "Tra cứu" để xem điểm số của mình.

Ngay sau khi biết điểm, thí sinh nên kiểm tra kỹ điểm từng môn, đối chiếu với đáp án đã công bố (nếu cần) và cân nhắc, đánh giá khả năng xét tuyển vào các ngành, trường đại học mong muốn. Nếu nhận thấy kết quả chưa phản ánh đúng bài làm hoặc có nghi ngờ về điểm số, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 tại nơi đăng ký dự thi.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển

Từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7, thí sinh được phép đăng ký, điều chỉnh hoặc bổ sung không giới hạn số lần nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh việc tham khảo điểm chuẩn của các năm trước, các thí sinh nên cân nhắc thêm nhiều yếu tố như sở thích, năng lực cá nhân, triển vọng nghề nghiệp và tổ hợp xét tuyển để xây dựng danh sách nguyện vọng phù hợp, qua đó nâng cao khả năng trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

Sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần hoàn thành lệ phí xét tuyển trực tuyến trong thời gian từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 21/7. Những nguyện vọng chưa được thanh toán đúng thời hạn sẽ không được hệ thống ghi nhận để xét tuyển.

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h00 ngày 13/8.

Sau đó, thí sinh trúng tuyển cần hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h00 ngày 21/8. Việc không xác nhận nhập học đúng thời gian quy định sẽ được xem là từ chối nhập học, trừ những trường hợp đặc biệt theo quy định của Bộ.