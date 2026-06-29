Đề thi Văn vào lớp 10 Cần Thơ được khen hay, truyền cảm hứng vượt khó cho học sinh

HHTO - Sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa với thông điệp giàu tính nhân văn và đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống?", đề thi Ngữ văn vào lớp 10 của Cần Thơ năm học 2026-2027 được đánh giá vừa sức, có tính mở và khơi gợi nhiều suy ngẫm về hành trình trưởng thành của người trẻ.

Ngữ liệu giàu ý nghĩa về sự trưởng thành

Ngày 29/6, thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập tại Cần Thơ đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được đánh giá bám sát Chương trình GDPT 2018, có tính mở và gần gũi với đời sống của học sinh.

Phần Đọc hiểu của đề thi sử dụng bài thơ Cuối rễ đầu cành của nhà thơ Bế Kiến Quốc. Qua hình ảnh "rễ non" phải xuyên qua sỏi đá đến bật máu và "cành non" vươn lên giữa mưa đông, nắng hạ, tác giả gửi gắm thông điệp về sự nỗ lực, kiên trì để trưởng thành và đơm hoa kết trái.

Các câu hỏi đọc hiểu được xây dựng theo hướng nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Thí sinh cần xác định thể thơ, nhận diện biện pháp nghệ thuật, phân tích ý nghĩa nhan đề và rút ra bài học từ hành trình sinh tồn của rễ non, cành non. Ngữ liệu đề thi tuy nằm ngoài sách giáo khoa nhưng gần gũi, dễ tiếp cận, giúp học sinh có cơ hội bày tỏ cảm nhận và liên hệ với chính bản thân mình.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 tại Cần Thơ, năm học 2026 - 2027.

Sự kết nối chặt chẽ giữa hai phần của đề thi

Điểm đáng chú ý của đề thi là sự liên kết mạch lạc giữa phần Đọc hiểu và phần Làm văn. Nếu bài thơ Cuối rễ đầu cành nhấn mạnh rằng mỗi sự trưởng thành đều phải trải qua đau đớn, thử thách, thì câu nghị luận xã hội ở phần II tiếp tục mở rộng vấn đề: "Làm thế nào để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống?".

Đây là dạng đề mở, không yêu cầu học sinh đưa ra một đáp án duy nhất mà khuyến khích các thí sinh trình bày suy nghĩ, trải nghiệm và góc nhìn cá nhân.

Để làm tốt câu hỏi này, thí sinh có thể bàn luận về những yếu tố giúp con người vượt qua nghịch cảnh như bản lĩnh, ý chí, tinh thần lạc quan, sự chuẩn bị kỹ năng, biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và bạn bè.

Thí sinh thi vào lớp 10 tại Cần Thơ. (Ảnh: B.Ngọc/ Cần Thơ Online)

Đề thi gần gũi với tâm lý tuổi học trò

Khó khăn, áp lực học tập, những thất bại đầu đời hay nỗi lo về tương lai là những vấn đề mà hầu hết học sinh ở độ tuổi 15 đều từng trải qua. Vì vậy, chủ đề nghị luận xã hội năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao, tạo điều kiện để học sinh thể hiện vốn sống và tư duy độc lập.

Đề thi cũng mang tính giáo dục rõ nét khi hướng người học đến thông điệp tích cực: không có con đường trưởng thành nào bằng phẳng, nhưng mỗi thử thách đều có thể trở thành cơ hội để con người rèn luyện ý chí và trưởng thành hơn.

Nhìn tổng thể, đề thi Ngữ văn vào lớp 10 của Cần Thơ năm học 2026-2027 không quá nặng về kiến thức ghi nhớ hay yêu cầu học sinh phải thuộc nhiều dẫn chứng. Tuy nhiên, đề vẫn có khả năng phân hóa nhất định ở câu nghị luận xã hội. Những bài viết biết kết hợp lý lẽ, dẫn chứng thực tế, có góc nhìn riêng và lập luận chặt chẽ sẽ có cơ hội đạt điểm cao.

Với cách ra đề này, môn Ngữ văn không chỉ kiểm tra năng lực đọc hiểu, cảm thụ văn học mà còn góp phần bồi dưỡng cho học sinh những giá trị sống tích cực, đặc biệt là tinh thần dũng cảm đối diện và vượt qua khó khăn trên hành trình trưởng thành.