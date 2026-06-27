Cẩm nang du học New Zealand: Giải mã sức hút học viện thực chiến ITP & PTE

HHT - Nếu đang lăn tăn với các lựa chọn sau khi tốt nghiệp phổ thông, mong muốn học hướng thực hành nhiều hơn nghiên cứu, thì Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật tại New Zealand là một gợi ý đáng giá. Một lối đi riêng linh hoạt hơn, thực tế và dễ thở hơn về cả thời gian lẫn chi phí, với bằng cấp giá trị và được công nhận toàn cầu.

“Đẹt-ti-ni” của hội mê xông pha vào thị trường lao động

Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật là khối cơ sở đào tạo sau bậc THPT, là bạn bè đồng trang lứa với đại học. Tuy nhiên, khác với trường đại học thường dành cho mấy ní mê học hành hướng nghiên cứu, khối học viện ứng dụng là “lò đào tạo” dành cho các bạn có mong muốn học nhanh, cá kiếm sớm.

Sinh viên tại New Zealand có lộ trình học tập thực tiễn, linh hoạt.

Các học viện không chỉ đào tạo năng lực học tập, mà còn huấn luyện tay nghề và kỹ năng cần thiết cho quá trình làm việc, với mục tiêu ngay khi tốt nghiệp là bạn đã có “full giáp” bộ kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm mà các tổ chức và doanh nghiệp đang tìm kiếm.

Khối học viện ứng dụng gồm hai nhóm chính là hệ thống Học viện Công lập (ITP) và các Học viện Tư thục (PTE).

Bảng tiêu chí so sánh Học viện Công lập (ITP) và các Học viện Tư thục (PTE).

Bằng cấp của hai nhóm học viện trên đều được công nhận trong hệ thống giáo dục New Zealand, với các bậc học quy chiếu theo Khung trình độ quốc gia (NZQF - New Zealand Qualifications and Credentials Framework). Chẳng hạn, khi hoàn thành bậc cử nhân tại New Zealand dù ở Học viện hay Đại học, người học đều được công nhận là Level 7 trong khung trình độ NZQF. Tương tự là Level 9 cho Thạc sĩ và Level 10 cho Tiến sĩ.

Học thực chiến - Tốc biến sự nghiệp

“Truyền thuyết đô thị” tại Việt Nam mà mọi người thường rỉ tai nhau là học đại học xong, đi làm cũng sẽ được đào tạo lại vì học và làm khác xa nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải lo lắng về điều này nếu theo học tại các học viện ứng dụng ở xứ sở Kiwi.

Sinh viên New Zealand sẵn sàng cho thị trường lao động toàn cầu.

Yêu cầu đầu vào của các học viện thường “dễ thở” hơn so với các trường đại học. Từ tháng 8/2025, khối học viện công New Zealand đã công bố điều chỉnh điều kiện đầu vào dành cho học sinh Việt Nam, cho phép xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên ở ít nhất bốn môn liên quan, thay vì phải hoàn thành năm nhất đại học Việt Nam như trước đây.

Tối ưu chi phí và cơ hội nghề nghiệp quốc tế

Học phí cũng dễ thở hơn so với đại học, dao động từ 375 triệu - 450 triệu VNĐ/năm tùy trường và tùy ngành. Bạn cũng có thể ứng tuyển vào các chương trình học bổng, hoặc trợ cấp học tập (study grant) cho sinh viên quốc tế. Hiện nay, các học viện công lập cấp học bổng khuyến học trị giá từ 3.000 - 5.000 đô New Zealand (tương đương 45 - 75 triệu Việt Nam đồng) cho các sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào và được nhận thư mời nhập học.

eBook HỌC VIỆN THỰC CHIẾN XỨ KIWI - Giải mã sức hút của các Học viện hàng đầu New Zealand.

Trong khi đó, các học viện tư có các suất học bổng đa dạng cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ, trị giá từ 3.000 đô New Zealand lên đến 25-35% học phí. Chính phủ New Zealand còn cho phép học sinh, sinh viên có visa du học đủ điều kiện sẽ được làm thêm tối đa 25 giờ mỗi tuần trong kỳ học (tăng so với quy định trước đó là 20 giờ) và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Sau tốt nghiệp, các sinh viên hoàn thành bậc cử nhân và thạc sĩ được ở lại New Zealand 3 năm để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Hẳn là không phải con đường nào cũng phù hợp với tất cả, nhưng nếu bạn đang muốn kiếm tìm một lối đi khác, cơ hội rộng mở, thực hành thực tế, và sớm bước vào thị trường lao động, thì đây có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về các ngành học, học phí, học bổng, điều kiện đầu vào và cơ hội việc làm tại các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật ở New Zealand?