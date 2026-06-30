Vành đai lửa Thái Bình Dương đang "thức giấc"? Việt Nam có nằm ở vành đai này?

HHTO - Nhiều trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại châu Á khiến không ít người nghĩ tới Vành đai lửa Thái Bình Dương. Có phải Vành đai lửa đang "thức giấc" không và Việt Nam có nằm trên vành đai này không?

Tóm tắt nhanh: · Vành đai lửa Thái Bình Dương là khu vực có hoạt động động đất và núi lửa mạnh trên thế giới. · Việc động đất xảy ra liên tiếp gần đây chưa phải bằng chứng cho thấy toàn bộ Vành đai lửa đang hoạt động khác thường. · Việt Nam không nằm trực tiếp trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nhưng vẫn có các hệ thống đứt gãy phức tạp.

Gần đây, nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra tại một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Trung Quốc khiến cụm từ "Vành đai lửa Thái Bình Dương" được nhắc đến thường xuyên.

Nhiều trang về khí tượng - địa chất trên mạng xã hội viết rằng vành đai này đang "thức giấc".

Người dân ở Philippines đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại do động đất đầu tháng 6. Ảnh: AP.

Vành đai lửa Thái Bình Dương có thật sự đang "thức giấc"?

Nói một cách ngắn gọn, Vành đai lửa Thái Bình Dương là một vành đai khổng lồ, dài hơn 40.000 km, nơi có nhiều ranh giới mảng kiến ​​tạo.

75% số núi lửa đang hoạt động của Trái Đất nằm trên vành đai này và đây cũng là nơi xảy ra 90% số trận động đất trên thế giới, theo trang Fox Weather và Live Science.

Việc nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp gần đây có thể khiến nhiều người cảm thấy Vành đai lửa đang "thức giấc", nhưng thực tế, vành đai này vốn không bao giờ thực sự "ngủ".

Hình minh họa Vành đai lửa Thái Bình Dương. Ảnh: PeterHermesFurian/ Getty Images.

Tuy nhiên, hiện cũng chưa thể kết luận là cả vành đai này đang hoạt động mạnh khác thường, vì các trận động đất gần đây ở một số nước châu Á và cả châu Mỹ có thể liên quan tới những ranh giới mảng kiến tạo khác nhau.

Và thực tế thì những quốc gia nằm trên Vành đai lửa vẫn ghi nhận động đất thường xuyên hơn, cường độ thường mạnh hơn ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Việt Nam có nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương?

Việt Nam không nằm trực tiếp trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên nguy cơ xảy ra động đất mạnh/ rất mạnh nhìn chung thấp hơn nhiều so với những quốc gia nằm trên vành đai này, như Nhật Bản, Philippines hay Indonesia.

Tuy vậy, theo các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu, ở nước ta vẫn có nhiều hệ thống đứt gãy, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Mà thực ra, không có quốc gia nào là hoàn toàn không có nguy cơ động đất cả.

Còn nhìn chung, ở các quốc gia nằm ngoài Vành đai lửa Thái Bình Dương thì thường ít xảy ra động đất mạnh hơn, dù điều đó không có nghĩa là cứ ngoài vành đai này thì chắc chắn không có động đất mạnh.

Cửa tự động ở một siêu thị tại tỉnh Aomori (Nhật Bản) bị hư hại do động đất hôm 25/6. Ảnh: Kyodo News via AP.

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể dự báo chính xác thời điểm, địa điểm và cường độ động đất, mà chỉ có thể đánh giá nguy cơ ở từng khu vực. Ở nước ta, các cơ quan chức năng vẫn liên tục theo dõi hoạt động địa chấn và nguy cơ động đất.

Với người dân, điều quan trọng là không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, nhưng cũng không nên chủ quan, mà nên thường xuyên theo dõi thông báo từ các cơ quan chuyên môn ở địa phương.