Vì sao 14 tháng 5 âm lịch được gọi là ngày "Trời Đất hòa hợp"? Nên lưu ý gì?

HHTO - Theo quan niệm xưa ở một số nền văn hóa phương Đông, ngày 14 tháng 5 âm lịch được gọi là ngày "Trời Đất hòa hợp". Vì sao lại như vậy và con người ngày xưa tránh làm những việc gì trong ngày này?

Tóm tắt nhanh: · Ngày 14 tháng 5 âm lịch được coi là ngày "Trời Đất hòa hợp", theo một số quan niệm dân gian ở phương Đông. · Quan niệm này mang giá trị văn hóa, thể hiện mong muốn sống thuận theo tự nhiên của người xưa, chứ không phải kết luận khoa học. · Trong ngày này, con người được khuyên nên giữ tâm trạng bình tĩnh, tránh cãi vã, hạn chế hoạt động nặng về thể chất.

Tháng 5 âm lịch từ xưa đã được gọi là "tháng độc", theo quan niệm dân gian ở Trung Quốc và một số nước phương Đông khác.

Trong tháng 5 âm lịch lại được coi là có "9 ngày độc" (Cửu độc nhật), là các ngày mùng 5 - 6 - 7, ngày 15 - 16 - 17 và ngày 25 - 26 - 27.

Theo trang Nhân Dân Nhật báo, người xưa có quan niệm như vậy có thể dựa trên thực tế là vào tháng 5 âm lịch - khi mùa Hè đã bắt đầu, nhiều loài côn trùng có nọc độc phát triển mạnh và con người cũng dễ mệt mỏi, căng thẳng; dịch bệnh dễ xuất hiện.

Tháng 5 âm lịch là khi thời tiết thường nóng bức, oi ả, dễ gây mệt mỏi. Ảnh minh họa: TPO.

Vì sao ngày 14 tháng 5 âm lịch được coi là ngày đặc biệt?

Trong "tháng độc" lại có một ngày 14 được gọi là ngày "Thiên Địa giao thái", tức là Trời và Đất hòa hợp (ngày 14 tháng 5 âm lịch năm nay là ngày 28/6 dương lịch).

Theo trang China Travel và một số trang về văn hóa dân gian Trung Quốc, ngày 14 tháng 5 âm lịch nằm xen giữa "9 ngày độc", được xem như một ngày đệm, mang ý nghĩa cân bằng và điều hòa năng lượng. Từ đó tạo nên 10 ngày đặc biệt của tháng 5 âm lịch.

Tháng 5 âm lịch, đặc biệt là "9 ngày độc", được coi là khi năng lượng dương và âm biến động, nên con người cần cẩn thận trong lời nói, quyết định và hành động.

Còn ngày 14 của tháng này được coi là có năng lượng tương đối cân bằng, con người nên giữ tâm trạng bình tĩnh, tránh nổi nóng, tranh cãi; nên vận động nhẹ nhàng để lưu thông khí huyết nhưng tránh các hoạt động nặng vì có thể làm ảnh hưởng đến "dương khí", theo quan niệm từ xa xưa.

Đây là quan niệm dân gian, không phải kết luận khoa học, tuy nhiên cũng có khía cạnh rất phù hợp với thực tế. Đó là vì trong tháng 5 âm lịch, thời tiết thường nắng nóng, oi bức, nên việc vận động nặng nề thì dễ dẫn đến kiệt sức; còn nếu nóng giận thì lại dễ dẫn đến những quyết định hoặc hành động không có lợi.

Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, giữ không gian thoáng đãng cũng là cách để cân bằng năng lượng trong nhà. Ảnh minh họa: iStock.

Nên hiểu thế nào về quan niệm này?

Quan niệm về "ngày Trời Đất hòa hợp" là một phần của văn hóa dân gian từ xa xưa. Dù không có cơ sở khoa học để chứng minh nhưng quan niệm này vẫn phản ánh cách người xưa cố gắng sống hòa hợp với thiên nhiên, điều hòa nhịp sống và giữ sức khỏe, sự an toàn.

Và thực tế thì giữ tâm trạng tích cực, tránh nổi nóng hay tránh các hoạt động nặng nề vào những thời điểm nóng bức (nếu có thể) đều là những điều hợp lý ngay cả trong thế giới hiện đại ngày nay.