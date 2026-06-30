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Ngày mai vùng áp thấp có thể vào Biển Đông, có mạnh lên thành bão không?

Thục Hân

HHTO - Vùng áp thấp 96W đã mạnh lên và có thể đi vào Biển Đông trong ngày 1/7. Liệu nó có phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão không, hướng đi có thể ra sao?

Tóm tắt nhanh:

· Vùng áp thấp 96W đang mạnh lên và có thể trở thành áp thấp nhiệt đới trong khoảng 24 giờ tới.

· Các mô hình hiện tại dự báo 96W có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 1/7.

· Sau khi vào Biển Đông, 96W có thể mạnh lên thành bão trong khoảng ngày 2 - 3/7, nhưng dự báo về cường độ và hướng đi còn có thể thay đổi.

Vùng áp thấp được ký hiệu là 96W, đã đề cập trong bản tin trước, đã đi vào Philippines và gây mưa từ đêm qua đến sáng nay, 30/6.

Vùng áp thấp 96W đang mạnh lên

96W đã mạnh lên so với hôm qua và theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), nó có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong vòng 24 giờ tới.

Phần lớn các mô hình dự báo hiện tại cho thấy 96W có thể đi vào Biển Đông ngay trong ngày mai (1/7).

Vị trí vùng áp thấp 96W ở Philippines ngày 30/6.
Vị trí và sức gió của vùng áp thấp 96W lúc sáng nay, 30/6. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari.

96W có thể thành bão trên Biển Đông

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ nhận định, 96W sẽ tiếp tục phát triển sau khi vào Biển Đông.

Các mô hình dự báo lớn cho rằng 96W có thể đạt cấp bão trong khoảng ngày 2 - 3/7. Tại Biển Đông, nhiều khả năng nó sẽ di chuyển theo hướng Tây rồi chuyển dần sang hướng Tây Bắc.

Nếu trở thành bão và là cơn bão tiếp theo được đặt tên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, 96W dự kiến sẽ có tên quốc tế là bão Bavi (Ba Vì - tên do Việt Nam đề xuất). Nhưng nếu một vùng áp thấp khác ở Thái Bình Dương mạnh lên nhanh hơn và được công nhận trước, thì 96W có thể được gọi là bão Maysak.

Hình dự báo bão ở Biển Đông nếu 96W mạnh lên thành bão.
Dự báo của mô hình ICON về vị trí và sức gió của 96W (67 km/h) khi mạnh lên thành bão ở Biển Đông vào ngày 3/7. Ảnh: Ventusky, ICON.

Có thể không phải bão mạnh nhưng vẫn cần theo dõi

Các dự báo hiện tại cho thấy, nếu thành bão thì 96W có thể cũng không phải là một cơn bão mạnh. Dù vậy, đã là bão đến gần thì không có cơn bão nào là không nguy hiểm.

Vì vậy, người dân, đặc biệt là ngư dân dự định đi biển và người dân có kế hoạch du lịch tại các tỉnh thành ven biển miền Bắc trong vài ngày tới, nên thường xuyên theo dõi các bản tin chính thống hoặc thông báo của cơ quan chức năng địa phương để chủ động sắp xếp lịch trình và bảo đảm an toàn.

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Thục Hân
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