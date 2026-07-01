Phổ điểm thi tốt nghiệp theo khối xét tuyển ĐH: Khối C00 "lao dốc", khối B00 bứt phá

HHTO - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố dữ liệu phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học truyền thống năm 2026. Số liệu thống kê cho thấy những chuyển dịch vô cùng rõ rệt về cấu trúc điểm số và số lượng thí sinh so với năm 2025, mở ra một cục diện đầy biến động cho mùa tuyển sinh đại học năm nay.

Nhìn tổng thể, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận quy mô thí sinh phân hóa rất mạnh ở từng tổ hợp. Khối D01 (Toán, Văn, Anh) tiếp tục giữ vững vị trí là khối thi có số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đông đảo nhất với 330.523 thí sinh, dù đã giảm khoảng 20.000 thí sinh so với mức 350.654 của năm 2025. Ở chiều ngược lại, khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) dù vẫn duy trì quy mô khiêm tốn nhất trong nhóm ngành truyền thống (47.200 thí sinh) nhưng lại sở hữu mức biến động tăng trưởng điểm số mạnh mẽ và bất ngờ nhất.

Khối C00 "hạ nhiệt" sâu: Đề thi tăng tính phân hóa

Bất ngờ lớn nhất của mùa điểm năm nay thuộc về khối C00. Từng là khối thi thống trị bảng vàng năm 2025 với điểm trung bình chạm mốc kỷ lục là 19.72 điểm, thì bước sang năm 2026, con số này đã lao dốc mạnh mẽ xuống chỉ còn 17.23 điểm (giảm tới 2.49 điểm). Chỉ số trung vị cũng sụt giảm tương tự từ 19.85 xuống còn 17.25 điểm.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do cấu trúc đề thi các môn Khoa học Xã hội (đặc biệt là Lịch sử và Địa lý) năm 2026 đã được tinh chỉnh, tăng mạnh tỷ trọng các câu hỏi mang tính suy luận logic, đòi hỏi tư duy tổng hợp thay vì học thuộc lòng thuần túy. Điều này khiến mức điểm của thí sinh phân tán rộng hơn, triệt tiêu hiện tượng "mưa điểm mười" và giúp các trường top trên dễ dàng sàng lọc hồ sơ chất lượng.

Khối B00 bứt phá: Cảnh báo "sức nóng" ngành Y Dược

Trái ngược hoàn toàn với khối ngành Xã hội, khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) chứng kiến một năm "được mùa" toàn diện trên tất cả các chỉ số. Điểm trung bình của toàn khối bứt phá từ 18.29 lên 19.69 điểm, mức điểm trung vị chạm ngưỡng 19.95 điểm (gần bằng mức điểm 20). Đáng chú ý nhất, có tới 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30.

Biểu đồ phổ điểm khối B00.

Sự trỗi dậy của phổ điểm khối B00 dự báo một mùa tuyển sinh đầy khốc liệt cho các nhóm ngành Y Được, Công nghệ Sinh học và Nông nghiệp công nghệ cao. Với phổ điểm dịch chuyển hẳn sang bên phải, điểm chuẩn các trường đại học top đầu thuộc khối này dự kiến sẽ có những biến động tăng rõ rệt.

Khối Tự nhiên giữ nhịp ổn định

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa) chứng kiến lượng thí sinh tăng mạnh hơn 13.000 thí sinh, đạt 175.241 thí sinh. Mặc dù điểm trung bình giữ mức ổn định cao (19.41 điểm) và trung vị đạt tới 19.75 điểm, nhưng số thủ khoa đạt điểm tuyệt đối lại sụt giảm mạnh từ 8 xuống chỉ còn 1 thí sinh. Điều này chứng tỏ đề thi đã làm rất tốt việc kiểm soát nhóm điểm "kịch trần", giảm bớt yếu tố may rủi cho thí sinh xuất sắc.

Biểu đồ phổ điểm khối A00.

Bên cạnh sự biến động mạnh mẽ của khối C00 và B00, khối A01 lại ghi nhận một xu hướng trầm lắng hơn khi có sự sụt giảm đồng đều ở cả quy mô lẫn chất lượng điểm số . Số liệu thống kê cho thấy, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển khối A01 năm 2026 đạt 143.177 thí sinh, giảm nhẹ so với năm 2025 . Đi cùng với đó, điểm trung bình toàn khối cũng giảm từ 18.87 xuống còn 18.41 điểm, trong khi chỉ số trung vị dịch chuyển từ 18.75 xuống 18.5 điểm .

Đáng chú ý, trong cả hai năm liên tiếp, khối xét tuyển này đều không xuất hiện bất kỳ thủ khoa nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 . Mức giảm gần 0.5 điểm trung bình cho thấy đề thi năm nay có độ phân hóa tốt ở các câu hỏi vận dụng cao. Điều này dự báo điểm chuẩn vào các ngành "hot" liên quan đến Công nghệ thông tin, Logistics hay Kinh tế đối ngoại xét tuyển bằng khối A01 có thể sẽ giữ nguyên hoặc "hạ nhiệt" nhẹ từ 0.25 đến 0.5 điểm, mở ra cơ hội dễ thở hơn cho các thí sinh ở phân khúc điểm khá giỏi.

Trong khi đó, khối D01 thể hiện sự tiến bộ đồng đều khi điểm trung bình nhích từ 18.58 lên 19.01 điểm, cho thấy năng lực ngoại ngữ và văn học của học sinh đang ngày một cải thiện tốt hơn.

Biểu đồ phổ điểm khối D01.

Một điểm sáng trong kỳ thi năm nay, được thể hiện rất rõ qua biểu đồ thống kê là: Trong cả hai năm 2025 và 2026, tất cả các khối thi truyền thống đều ghi nhận số lượng điểm 0 tổ hợp là bằng 0. Điều này khẳng định công tác phổ cập kiến thức nền tảng tốt nghiệp đã đạt hiệu quả tối đa, không còn hiện tượng học sinh bị "liệt" hay bỏ trắng hoàn toàn cả 3 môn phối hợp.

Thí sinh cần lưu ý gì khi đặt nguyện vọng xét tuyển ĐH?

Sự phân hóa sâu sắc của phổ điểm năm 2026 đặt ra bài toán "cân não" cho các sĩ tử khi sắp xếp thứ tự nguyện vọng:

Đối với thí sinh khối C00: Hãy tự tin đăng ký vào các ngành học mình yêu thích nếu thí sinh có số điểm tương đương hoặc bằng so với điểm chuẩn năm ngoái vì điểm chuẩn toàn diện của khối này dự báo sẽ giảm mạnh từ 1-2.5 điểm so với năm ngoái.

Đối với thí sinh khối B00: Tuyệt đối không được chủ quan dựa vào điểm chuẩn năm 2025. Với mức điểm trung bình tăng vọt, thí sinh cần có chiến thuật rải đều nguyện vọng ở nhiều phân khúc trường để đảm bảo cơ hội trúng tuyển.