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Phổ điểm môn tiếng Anh Tốt nghiệp THPT, điểm 10 tăng vọt

Hà Linh

TPO - Năm ngoái thí sinh kêu đề thi tiếng Anh khó, cả nước chỉ có 141 bài thi đạt điểm 10. Năm nay, mức điểm này có sự cải thiện khi có 311 thí sinh đạt được.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, có hơn 347.000 thí sinh trên cả nước dự thi môn Ngoại ngữ, trong đó chủ yếu là tiếng Anh.

Phổ điểm môn tiếng Anh kỳ thi năm nay được Bộ GD&ĐT công bố:

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Mức điểm trung bình của môn thi là là 5,07, thấp hơn năm ngoái; có hơn 50% bài thi đạt mức điểm dưới trung bình và chỉ có gần 16% bài thi đạt mức điểm lớn hơn hoặc bằng 7.

Năm nay, môn tiếng Anh toàn quốc có 311 bài thi đạt điểm 10. Con số này cao hơn năm ngoái đáng kể.

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Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng là những địa phương có số lượng bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh nhiều nhất.

Top 10 tỉnh có điểm trung bình môn thi này lần lượt là: Hà Nội, Tuyên Quang, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Nghệ An, Bắc Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Trị...

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Thí sinh thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 (ảnh: Duy Phạm)

Trong khi năm ngoái có gần 353.000 thí sinh dự thi. Điểm trung bình là 5,38, thấp nhất trong các môn tự chọn.
Đề thi tiếng Anh năm ngoái thí sinh kêu khó. Giáo viên nhận định, một số câu hỏi ở trình độ B2 – C2 trong khi chuẩn đầu ra môn tiếng Anh lớp 12 là B1, tương đương bậc 3/6. Thí sinh có chứng chỉ IELTS 7.0 cũng phản ánh, không thể hoàn thành bài thi.

Với kỳ thi năm nay, sau khi có kết quả điểm thi, mọi thí sinh đều có quyền phúc khảo bài thi. Thí sinh gửi đơn đến các đơn vị đăng ký dự thi, thời gian từ 1 - 5/7. Như vậy, năm nay thí sinh sẽ chỉ còn có 5 ngày để gửi đơn phúc khảo, thay vì 10 ngày như những năm trước.
Chậm nhất 20/7, các hội đồng thi trả kết quả bài thi phúc khảo cho thí sinh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay vẫn do Bộ GD&ĐT ra đề, các địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thi, chấm thi.
Kết quả kỳ thi nhằm mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, làm căn cứ để xét tuyển vào đại học, cao đẳng đồng thời nhằm đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc THPT của các nhà trường.

Hà Linh
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