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Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới thứ hai năm 2026, hướng đi có thể ra sao?

Thục Hân

HHTO - Vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Tại Biển Đông, hướng di chuyển của hệ thống này có thể thế nào?

Tóm tắt nhanh:

· Vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đang được theo dõi chặt chẽ.

· Các dự báo hiện nay cho thấy hệ thống có xu hướng di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc, về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Vùng áp thấp đã vào Biển Đông và trở thành ATNĐ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), vùng áp thấp - được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ ký hiệu là 96W - đã đi vào Biển Đông và mạnh lên thành ATNĐ.

NCHMF nhận định, trong 24 giờ tới, 96W di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc.

Vị trí vùng áp thấp 96W trên Biển Đông ngày 1/7
Vị trí và sức gió của 96W lúc sáng nay, theo JTWC. Ảnh: Zoom Earth, JMA/ NOAA, Himawari, JTWC.

Hướng đi của 96W có thể thế nào?

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cũng đã ghi nhận 96W là ATNĐ, đặt tên là Henry. Sáng nay, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng đã ghi nhận 96W là ATNĐ.

Theo bản tin sáng 1/7 của PAGASA và dự báo sáng nay của JMA, hệ thống này có thể tiếp tục mạnh lên, đạt cấp bão từ khoảng rạng sáng mai, 2/7, và di chuyển theo hướng Tây Bắc, tiến về phía khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Hướng di chuyển dự kiến của vùng áp thấp trên Biển Đông
Hình dự báo lúc 5h sáng 1/7 (giờ địa phương) của PAGASA về đường đi của ATNĐ ở Biển Đông. Ảnh: PAGASA.

Nếu/ khi 96W chính thức được công nhận là mạnh lên thành bão, nó có thể mang tên quốc tế là bão Bavi (hoặc bão Maysak trong trường hợp một vùng áp thấp khác ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương mạnh lên thành bão trước).

Bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Hình dự báo của JMA lúc sáng nay, 1/7, về đường đi của ATNĐ trên Biển Đông. Ảnh: JMA.

96W có ảnh hưởng đến thời tiết Việt Nam không?

Hiện tại chưa thể khẳng định mức độ ảnh hưởng của hệ thống này đến thời tiết nước ta. Tuy nhiên, nếu hệ thống tiến gần đất liền, khu vực ven biển miền Bắc có thể có mưa dông trước bão.

Vì vậy, trong vài ngày tới, người dân, đặc biệt là ngư dân và người dân sinh sống hoặc du lịch ở ven biển, nên thường xuyên theo dõi bản tin của NCHMF cũng như thông báo của chính quyền địa phương để chủ động sắp xếp kế hoạch và bảo đảm an toàn.

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Thục Hân
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