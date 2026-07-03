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Ngôi trường có 3 học sinh cùng lớp đạt 9,75 điểm môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Linh Lê

HHTO - Ba học sinh cùng học lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã cùng đạt 9,75 điểm môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây cũng là mức điểm cao nhất cả nước ở môn thi này, khi toàn quốc không có thí sinh nào đạt điểm 10.

3 học sinh cùng lớp là Thủ khoa môn Văn

Theo dữ liệu điểm thi do Bộ GD&ĐT công bố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có khoảng 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Ngữ văn. Không có bài thi nào đạt điểm 10 tuyệt đối, trong khi mức điểm cao nhất là 9,75 và chỉ có 8 thí sinh trên cả nước đạt được mức điểm này.

Đáng chú ý, trong số 8 thí sinh này có tới 3 thí sinh đều là học sinh lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, gồm Trần Tuệ Khả Ái, Trần Đặng Trâm Anh và Lê Hoàng Thanh Hà.

Ngoài 3 học sinh của Huế, nhóm đạt 9,75 điểm còn có 2 thí sinh đến từ Đồng Tháp và 3 thí sinh đến từ Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng.

Theo cô Lê Thị Phương Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Văn, đây là lần đầu tiên Huế có 3 thủ khoa môn Ngữ văn toàn quốc cùng học trong một lớp. Dù vậy, cô cho biết kết quả này không nằm ngoài dự đoán bởi các bạn đều đã thể hiện năng lực nổi bật, duy trì phong độ học tập ổn định trong suốt 3 năm THPT.

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3 học sinh cùng lớp đạt 9,75 điểm môn Văn của trường THPT chuyên Quốc học Huế. (Ảnh: Huế ngày nay)

Mỗi học sinh đều sở hữu thành tích học tập ấn tượng

Trong ba học sinh đạt 9,75 điểm, mỗi thí sinh đều có dấu ấn riêng. Trần Tuệ Khả Ái học song song chương trình THPT và hệ trung cấp của Học viện Âm nhạc. Nữ sinh được đánh giá là linh hoạt, bền bỉ, luôn nhiệt tình và có trách nhiệm trong các hoạt động của lớp.

Trần Đặng Trâm Anh có tư duy mạch lạc, nền tảng kiến thức vững chắc và từng giành giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Trong khi đó, Lê Hoàng Thanh Hà là lớp trưởng của lớp chuyên Văn, từng đoạt giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố và giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn.

Không chỉ có 3 học sinh đạt mức điểm cao nhất cả nước, lớp chuyên Văn do cô Lê Thị Phương Hà chủ nhiệm còn có điểm trung bình môn Ngữ văn đạt 8,83. Nhiều học sinh trong lớp cũng đạt trên 9 điểm ở các môn thi tốt nghiệp THPT khác.

Theo cô Phương Hà, bên cạnh tố chất, yếu tố quyết định thành công của học sinh là sự chăm chỉ, tinh thần tự học và tình yêu dành cho văn học. Trong quá trình giảng dạy, cô luôn khuyến khích học sinh chủ động tiếp cận kiến thức, phát triển tư duy độc lập và mạnh dạn bày tỏ chính kiến.

Ngôi trường giàu truyền thống đào tạo học sinh giỏi

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế là một trong những trường THPT có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1896. Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, ngôi trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục, đặc biệt ở công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

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Trường THPT chuyên Quốc học Huế. (Ảnh: Fanpage nhà trường)

Hằng năm, học sinh của trường liên tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng như kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhiều cựu học sinh của trường đã trở thành những nhà khoa học, chính khách, văn nghệ sĩ và doanh nhân có đóng góp lớn cho đất nước.

Việc có tới 3 học sinh cùng một lớp chuyên Văn đạt mức điểm cao nhất môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục nối dài bảng thành tích của Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo cũng như truyền thống dạy và học của một trong những ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước.

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Linh Lê
#Ngữ văn #Tốt nghiệp THPT #Quốc Học Huế #điểm cao #kỳ thi 2026 #học sinh trường chuyên #thi tốt nghiệp THPT 2026 #cá chép hóa rồng

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