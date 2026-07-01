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Đời sống

TikToker "elm zai chị Nguyệt" gây xôn xao khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Không chỉ nổi tiếng với những video dạy Hóa học theo phong cách hài hước, TikToker "elm zai chị Nguyệt" còn khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai điểm 10 và tổng điểm 35,75/40.

Từ TikToker dạy Hóa được học sinh yêu thích

"Elm zai chị Nguyệt" là biệt danh của Đỗ Đình Long (sinh năm 2003, cựu học sinh THPT Nguyễn Siêu, Hưng Yên), một nhà sáng tạo nội dung được đông đảo các bạn trẻ biết đến trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

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Đỗ Đình Long. (Ảnh: FBNV)

Đình Long gây ấn tượng với loạt video chia sẻ kiến thức Hóa học, hướng dẫn giải bài tập, mẹo ghi nhớ công thức và chữa đề thi theo phong cách gần gũi, hài hước. Thay vì truyền đạt kiến thức theo cách khô khan, Nam TikToker thường lồng ghép những tình huống vui nhộn, ngôn ngữ bắt trend và cách diễn giải dễ hiểu, giúp nhiều học sinh có thêm hứng thú với môn Hóa.

Bên cạnh TikTok, Đình Long còn xây dựng cộng đồng học tập trên nhiều nền tảng mạng xã hội và được nhiều sĩ tử theo dõi trong các mùa thi.

Gây bất ngờ khi trực tiếp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi vào sáng ngày 1/7, TikToker này chia sẻ bảng điểm cá nhân trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Theo đó, Đỗ Đình Long cho biết anh đạt 10 điểm môn Toán, 10 điểm môn Hóa học, 8,75 điểm môn Sinh học và 7,75 điểm môn Ngữ văn, đạt tổng 35,75/40 điểm.

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Đặc biệt, việc đạt hai điểm 10 ở Toán và Hóa học khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nếu xét tuyển Đại học theo khối B00, nam TikToker này đạt 28,75/30 điểm. Không ít dân mạng nhận xét kết quả này phần nào lý giải vì sao các video chia sẻ kiến thức của anh luôn nhận được sự quan tâm lớn từ học sinh.

Thành tích nhận "cơn mưa" lời khen

Ngay sau khi công bố điểm thi, TikToker "elm zai chị Nguyệt" nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng thành tích của nam TikToker là minh chứng cho việc những người làm nội dung giáo dục không chỉ có khả năng truyền đạt mà còn sở hữu nền tảng kiến thức vững chắc. Hai điểm 10 ở các môn Khoa học Tự nhiên cũng giúp cậu bạn nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Bên cạnh đó, không ít học sinh bày tỏ sự thích thú khi người đã đồng hành cùng mình trong quá trình ôn thi cũng trực tiếp bước vào phòng thi và đạt kết quả cao.

"Mùa thi All Stars" tạo sức hút trên mạng xã hội

Đỗ Đình Long là một trong những gương mặt tham gia "Mùa thi All Stars" - trào lưu quy tụ nhiều nhà sáng tạo nội dung, cựu học sinh và thí sinh tự do cùng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Việc những người vốn quen thuộc trên mạng xã hội trực tiếp tham gia kỳ thi đã tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Trong đó, kết quả của "elm zai chị Nguyệt" là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn nhất, khi nam TikToker không chỉ chia sẻ kinh nghiệm học tập mà còn chứng minh năng lực bằng chính kết quả thi của mình.

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Linh Lê (tổng hợp)
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