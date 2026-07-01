Chở trẻ em trên ô tô không có ghế an toàn từ ngày 15/8: Bị cảnh cáo hay phạt tiền?

HHTO - Từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử lý theo quy định mới. Nhiều người băn khoăn liệu hành vi này có bị phạt tiền hay trừ điểm giấy phép lái xe. Cục Cảnh sát giao thông đã có giải đáp cụ thể.

Không dùng ghế an toàn cho trẻ em có bị phạt tiền?

Theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, từ ngày 15/8, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 m nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách) sẽ bị xử lý.

Tuy nhiên, hình thức xử lý không phải là phạt tiền.

Trả lời thắc mắc trên, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định, đối với hành vi này, người điều khiển phương tiện chỉ bị áp dụng hình thức cảnh cáo, không bị phạt tiền và cũng không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Như vậy, khi vi phạm quy định trên, tài xế sẽ không phải nộp bất kỳ khoản tiền xử phạt nào và giấy phép lái xe cũng không bị trừ điểm.

"Cảnh cáo" được hiểu như thế nào?

Nhiều người cho rằng đã bị xử lý thì sẽ phải nộp phạt. Tuy nhiên, theo Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cảnh cáo cũng là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nhưng là mức xử lý nhẹ hơn so với phạt tiền.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Hình thức này được áp dụng đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và trong trường hợp pháp luật quy định phải áp dụng cảnh cáo.

Theo khoản 3 Điều 21 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mỗi hành vi vi phạm chỉ bị áp dụng một hình thức xử phạt chính. Hình thức xử phạt bổ sung chỉ được áp dụng nếu pháp luật có quy định.

Do đó, với hành vi chở trẻ em thuộc diện phải sử dụng thiết bị an toàn nhưng không thực hiện, người vi phạm chỉ nhận hình thức cảnh cáo, không phát sinh thêm bất kỳ chế tài nào khác như phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe hay tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Vì sao chưa áp dụng phạt tiền?

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, quy định được xây dựng với mục tiêu trước hết là nâng cao ý thức và bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, tương tự quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy.

Cơ quan chức năng cho biết, người dân có thể sử dụng các thiết bị an toàn phù hợp như ghế an toàn cho trẻ em, đệm nâng (booster) hoặc đai an toàn chuyên dụng, tùy theo độ tuổi, chiều cao, cân nặng của trẻ và loại xe sử dụng.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, quy định yêu cầu trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m phải sử dụng thiết bị an toàn trên ô tô đã được nghiên cứu từ nhiều năm trước, phù hợp với thông lệ quốc tế. Trên thực tế, việc tuyên truyền và khuyến khích sử dụng ghế an toàn cho trẻ em đã được triển khai trong thời gian dài và nhiều phụ huynh đã chủ động trang bị các thiết bị này để bảo đảm an toàn cho con em khi di chuyển.