Kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác: Gen Z tạo bản đồ số khám phá lịch sử TP.HCM

HHTO - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) đã thu thập tư liệu lịch sử, thiết kế infographic và tích hợp vào chip NFC để kể lại những mùa hoa rực rỡ của thành phố.

“Số hóa” bản đồ thành phố với công nghệ NFC

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, nhiệm vụ hệ thống mang tên “chuyển đổi số” đã được các Chỉ huy Đội hình Tự hào Sử Việt trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thực hiện trong Chiến dịch Tình nguyện hè Hoa Phượng Đỏ.

Qua hoạt động cao điểm “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu” và “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi”, teen Trần Chuyên đã cho ra mắt bản đồ số hóa chuyến đi khám phá lịch sử thành phố ứng dụng công nghệ NFC.

Bản đồ số hóa chuyến đi khám phá lịch sử thành phố ứng dụng công nghệ NFC.

NFC (Near-Field Communication) là công nghệ giao tiếp trường gần cho phép hai thiết bị truyền dữ liệu không dây ở khoảng cách rất ngắn (dưới 4cm) khi chạm vào hoặc để gần nhau.

Bạn Lê Tường Lam. Ảnh: NVCC.

Để mô phỏng lại các địa danh nổi tiếng của thành phố như tuyến xe buýt đường sông, Ga Metro số 1, Chợ Bến Thành..., bạn Lê Tường Lam (Lớp 10 Chuyên Sử - Chỉ huy Trưởng Đội hình Tự hào Sử Việt) bật mí: “Hành trình của chúng mình bắt đầu từ việc thu thập thông tin từ các địa danh, chia theo các đầu mục và thiết kế thành hệ thống 14 poster infographic. 14 sản phẩm này kết hợp với một tài liệu dạng sách ảnh (booklet) được thiết kế đồ họa đẹp mắt và tích hợp vào 14 con chip NFC gắn lên một bảng thông tin có chia ô. Người xem chỉ cần dùng điện thoại chạm vào ô có chip NFC, thông tin infographic tương ứng sẽ lập tức hiện lên màn hình điện thoại để đọc”.

Tọa độ lịch sử không thể bỏ lỡ

Nhờ tìm hiểu từ trước, các bạn trong Đội hình đã khéo léo lựa chọn những địa danh mang insight thú vị để giúp các chiến sĩ tìm hiểu lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các công trình tiêu biểu. 6 tọa độ ở hành trình “Thành phố tôi yêu" sẽ lật mở từng chương sách lịch sử sống động, kết nối quá khứ kiên cường với hiện đại khởi sắc của thành phố mang tên Bác.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch COVID-19, tri ân tinh thần đoàn kết, kiên cường vượt qua đại dịch của quân dân thành phố.

Công viên 23/9 và Công viên Nguyễn Thị Nghĩa - "lá phổi xanh" lưu dấu lịch sử kháng chiến Nam Bộ và tinh thần quả cảm của nữ Anh hùng Liệt sĩ.

Chiến sĩ Đội hình Tự hào Sử Việt tham gia trò chơi ở các trạm Ga Metro Bến Thành, Nhà hát Thành phố.

Mùa hoa phượng đỏ rực rỡ kỷ niệm

Chặng hành trình tiếp tục “rẽ sóng” vào buổi chiều cùng ngày với chuyến phiêu lưu xe buýt đường sông “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi”.

Qua ba tọa độ dọc bên sông gồm Bến Bình An - Bến tàu Thủ Thiêm và Đình thần An Khánh, các chiến sĩ được khám phá lịch sử vùng đất Thủ Thiêm, nơi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đang đặt cơ sở chính.

Series Vlog Thành phố qua những thanh âm hối hả của teen Trần Chuyên

Trước khi đến các địa chỉ đỏ của thành phố, chúng mình đã đi tiền trạm, thu thập thông tin, chụp ảnh của địa danh và thử brainstorm chi tiết nhất có thể khi dẫn các bạn chiến sĩ đến đây thì sẽ có thể tổ chức các hoạt động gì. - Bạn Lê Tường Lam (Lớp 10 Chuyên Sử -

Chỉ huy Trưởng Đội hình Tự hào Sử Việt)

Bạn Nguyễn Song Ngọc Châu (Phó Đội hình Tự hào Sử Việt, trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) xúc động chia sẻ: “Để hành trình diễn ra suôn sẻ, mình đã gọi điện cho các cô chú phụ trách của từng địa danh để đặt vé trước cũng như chuẩn bị bảng xử lý rủi ro (risk mana) khi dẫn đoàn chiến sĩ đông đến gần 60 bạn. Tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm kết thiêng liêng và mình được đảm nhiệm vai trò thuyết minh về cuộc đời vĩ đại của Bác, thắp sáng lòng biết ơn và lòng yêu nước cho teen thành phố."