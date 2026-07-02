50 năm ngày thành phố mang tên Bác: Gen Z kể lịch sử thành phố qua ngôn ngữ 3D Mapping

HHTO - Năm 2026 đánh dấu một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt: Tròn 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Hướng về hành trình nửa thế kỷ tự hào, giới trẻ thành phố háo hức chờ đón một không gian nghệ thuật đa giác quan: Chương trình trình diễn 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Đặc biệt, đội ngũ sáng tạo thế hệ Z, bằng tư duy hiện đại và lòng tự hào sâu sắc, đã “đánh thức” di sản bằng công nghệ tương lai.

Đánh thức ký ức bằng ngôn ngữ tương lai

Đối với thế hệ trẻ lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố tại số 86 Lê Thánh Tôn từ lâu đã là một biểu tượng kiến trúc cổ kính ngay giữa trung tâm thành phố. Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hàng nghìn người dân cùng hướng ánh nhìn về công trình lịch sử, gợi nhắc ký ức, khơi nguồn khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới.

Buổi tổng duyệt 3D mapping trước mặt tiền trụ sở HĐND - UBND TP.HCM.

Thông qua kỹ thuật kết hợp nghệ thuật thị giác và công nghệ 3D mapping, thế hệ Z thành phố mang đến ngôn ngữ kể chuyện mới với hiệu ứng ánh sáng động lên các bề mặt thực. Đằng sau những thước phim ánh sáng mượt mà, ôm trọn từng đường nét phù điêu của tòa nhà kiến trúc Pháp là hành trình lao động chuẩn xác đến từng milimet của đội ngũ sáng tạo.

Tác phẩm 3D Mapping của các nghệ sĩ trẻ trên tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: VINAMA.

Chương trình Biểu diễn Nghệ thuật và Trình chiếu 3D Mapping sẽ diễn ra tại tòa nhà Ủy ban Nhân dân TP.HCM kéo dài từ 19:30 đến 21:00 trong ngày 2/7/2026.

Phía sau những giờ căn chỉnh ánh sáng

Mang đến chương trình trình diễn nghệ thuật công nghệ 3D Mapping - Chào mừng 50 năm Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh hai tác phẩm nghệ thuật, bạn Lê Minh Long (sinh năm 2005, Sinh viên Khoa Thiết kế Truyền thông, Trường Công nghệ và Thiết kế, Đại học Kinh tế TP.HCM) chia sẻ: “Mình lấy cảm hứng từ khu chợ - nơi hội tụ nhiều lớp văn hóa Việt Nam. Trong chợ có thổ cẩm, gạo, tò he và vô số sản phẩm gắn với đời sống thường ngày. Mình cũng đưa vào tác phẩm những hình ảnh như đồ gốm, lư đồng hay tượng cổ để kể câu chuyện về đôi bàn tay con người. Khi con người biết sử dụng lửa và sáng tạo nên những vật dụng vừa có giá trị sử dụng vừa mang tính nghệ thuật".

Bạn Lê Minh Long.

Bằng công nghệ 3D Mapping, những khu chợ, món đồ gốm hay vật dụng quen thuộc trong đời sống được khoác lên một diện mạo mới, để người xem nhận ra rằng vẻ đẹp của thành phố không chỉ nằm ở những công trình biểu tượng mà còn hiện hữu trong những điều bình dị nhất. - Bạn Lê Minh Long

(Sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)

Để những ý tưởng ấy hiện lên trọn vẹn trên mặt tiền công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi, phía sau mỗi khung hình là quá trình vô cùng tỉ mỉ. Mỗi mảng tường, ô cửa hay phù điêu đều phải được tính toán để hình ảnh ôm lấy mặt tiền tòa nhà, tạo cảm giác công trình đang thực sự chuyển động thay vì chỉ là một màn hình khổng lồ. Từ khâu khảo sát thực địa, nghiên cứu tỷ lệ kiến trúc cho đến xây dựng kịch bản, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Tác phẩm CHỢ, WHEN ART IS LIFE của nhóm The Visual 084 (Việt Nam) được trình diễn tại cuộc thi trình chiếu nghệ thuật iMapp Bucharest 2025 (Romania), giành giải Trình diễn nổi bật và lọt Top 5 chung cuộc. Trong dự án này, Minh Long đảm nhiệm vai trò thiết kế hình ảnh.

Minh Long cho biết, bạn sử dụng phần mềm TouchDesigner để thiết kế và render theo thời gian thực ở độ phân giải lên tới 7K. Từng chuyển động của hình ảnh đều phải được đồng bộ chính xác với phần âm nhạc do nhà sản xuất thực hiện, đồng thời căn chỉnh để khớp hoàn toàn với cấu trúc mặt tiền tòa nhà.

"Khối lượng xử lý rất lớn nên những máy có cấu hình thấp gần như không thể chạy được. Nhưng khi nhìn thấy tác phẩm hoàn chỉnh được trình chiếu, mình cảm thấy mọi công sức của cả đội ngũ đều được đền đáp xứng đáng" - Minh Long chia sẻ.

Đứng trước khoảnh khắc thành phố bước sang một chương mới, Gen Z không chỉ tiếp nối dòng chảy sáng tạo bằng công nghệ, tạo ra những màn trình diễn mãn nhãn, mà còn đánh thức ký ức và kết nối người xem với những giá trị gần gũi nhất của cuộc sống.