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Nam sinh viết tiếp 'cú đúp' giải Nhất bằng ngôi thủ khoa khối A

Thu Hiền

TPO - Không học ngày đêm đến kiệt sức, cũng chưa từng đặt mục tiêu phải trở thành thủ khoa, Lê Minh Hiếu - thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An với 29,75 điểm đã chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 bằng sự kỷ luật, phương pháp học khoa học và tinh thần bền bỉ.

Buổi sáng công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trở thành khoảnh khắc khó quên với gia đình Lê Minh Hiếu (SN 2008, trú thôn 4 Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An), học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu 1. Khi màn hình hiện lên số điểm 29,75 khối A, cả nhà vỡ òa trong niềm vui.

Nhưng điều khiến nam sinh bất ngờ hơn cả là mình trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Nghệ An. “Từ trước đến lúc xem điểm, em chỉ mong kết quả đủ tốt để vào ngành mình yêu thích. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là thủ khoa”, Hiếu cười khi nhớ lại.

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Lê Minh Hiếu trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Nghệ An với 29,75 điểm.

Với điểm tuyệt đối ở hai môn Toán và Hóa học, cùng 9,75 điểm Vật lý, Hiếu đạt tổng 29,75 điểm khối A. Nếu tính cả môn Ngữ văn, em đạt 37,75 điểm, nằm trong nhóm ba thí sinh có tổng điểm bốn môn cao nhất toàn tỉnh.

Danh hiệu thủ khoa chỉ là dấu mốc mới nhất trong chuỗi thành tích của Hiếu. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hiếu đã xuất sắc giành hai giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh ở môn Toán và Vật lý.

Điều đặc biệt là phía sau bảng thành tích ấy không phải lịch học dày đặc hay những đêm thức trắng. Hiếu lựa chọn cách học đều đặn, khoa học và kiên trì.

Suốt ba năm học tại Trường THPT Quỳnh Lưu 1, em luôn duy trì thói quen tập trung tối đa trong giờ học. Sau mỗi buổi lên lớp, Hiếu dành khoảng ba giờ để tự học, hệ thống lại kiến thức rồi mới mở rộng bằng các tài liệu tham khảo.

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Lê Minh Hiếu (đứng thứ hai từ trái qua) cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn.

Theo Hiếu, việc hiểu bản chất của bài học luôn quan trọng hơn ghi nhớ máy móc. “Nếu nắm chắc kiến thức nền thì khi gặp dạng bài mới cũng sẽ dễ tìm được cách giải hơn. Em không cố học thật nhiều mà cố học thật chắc”, nam sinh chia sẻ.

Ở giai đoạn ôn thi, Hiếu tăng cường luyện đề để rèn tốc độ và kỹ năng xử lý bài. Trong ba môn khối A, Hóa học là môn em dành nhiều thời gian nhất bởi luôn muốn hạn chế tối đa những sai sót.

Hành trình ấy cũng có những thời điểm áp lực và mệt mỏi. Nhưng mỗi khi cảm thấy chùng xuống, Hiếu lại tự nhắc bản thân về mục tiêu đã đặt ra. “Điều khó nhất không phải những bài toán khó mà là giữ được động lực mỗi ngày. Khi vượt qua được chính mình thì việc học cũng nhẹ nhàng hơn”, Hiếu tâm sự.

Nam sinh chia sẻ, gia đình luôn là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Bố em là phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa (cũ), mẹ là giáo viên tiểu học. Cả hai luôn khuyến khích con cố gắng nhưng chưa từng gây áp lực về điểm số, để Hiếu được phát triển theo cách tự nhiên nhất.

Trong mắt thầy cô, Hiếu không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập mà còn bởi tinh thần trách nhiệm. Em là lớp phó học tập nhiều năm liền, luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường.

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Ngôi thủ khoa khối A tỉnh Nghệ An là dấu mốc mới trong hành trình học tập của Lê Minh Hiếu sau hai giải Nhất học sinh giỏi.

Cô Nguyễn Thị Tám, giáo viên chủ nhiệm chia sẻ: “Em Hiếu sở hữu tư duy học tập khoa học, sáng tạo và đặc biệt kiên trì - những phẩm chất làm nên thành công của một học sinh giỏi thực thụ”.

Theo cô Tám, không chỉ học tập xuất sắc, ngày 13/6, Hiếu còn được Đảng bộ nhà trường kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận quá trình rèn luyện toàn diện của em.

Sau kỳ thi, nam thủ khoa đang tìm hiểu các ngành kỹ thuật của Đại học Bách khoa Hà Nội. Với Hiếu, điều quan trọng nhất không phải chọn ngành “hot”, mà là tìm được lĩnh vực mình thực sự yêu thích để có thể theo đuổi lâu dài.

Thu Hiền
#Nam sinh #Thủ khoa #Nghệ An #Kỳ thi tốt nghiệp #Học tập #Lê Minh Hiếu #khối A

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