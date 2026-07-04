Thủ khoa cùng lúc 3 tổ hợp ở Đà Nẵng: Ngồi vào bàn học đừng bao giờ nghĩ đến điện thoại

TPO - “Em không có bí kíp gì cao siêu cả, em chú trọng vào chất lượng thay vì khối lượng, ngồi vào bàn học em không nghĩ đến điện thoại để tập trung tối đa”, Phạm Nguyễn Tường Quân, trường THPT Phan Châu Trinh (thành phố Đà Nẵng) chia sẻ.

Quân là thủ khoa cùng lúc 3 tổ hợp của Đà Nẵng trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua. Tổ hợp C02 Quân đạt 28,25 điểm, trong đó Toán 10, Ngữ văn 9, Hóa học 9,25. Tổ hợp D01 Quân đạt 28,5 điểm, với Ngữ văn 9, Toán 10, Tiếng Anh 9,5. Tổ hợp D07 đạt 28,75 điểm với Toán 10, Hóa học 9,25, Tiếng Anh 9,5.

Thủ khoa cùng lúc 3 tổ hợp, Quân là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

Thiên về khối tự nhiên, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi Toán và đạt giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố, điểm các môn Toán, Hóa của Quân cao có lẽ là tất yếu. Nhưng điểm môn Văn của Quân cũng thuộc hàng "đỉnh chóp”.

"Văn là môn xã hội, cần có vốn sống và tư duy. Em học môn tự nhiên, tư duy cố định rồi nên học Văn cũng tư duy tốt thôi. Em nghĩ các bạn giỏi tự nhiên có thể do chưa hứng thú môn Văn hoặc không có định hướng ở môn này, chứ nếu các bạn chú trọng thì điểm vẫn có thể cao như các cái bạn khối xã hội bình thường”, Quân phân tích.

Quân kể khi thi xong, Quân xem giải đề và tự chấm mình được điểm cao nhưng không nghĩ được thủ khoa, lại là thủ khoa đến 3 tổ hợp.

Suốt nhiều năm qua, Quân tự định hướng học chú trọng vào bản chất của vấn đề. Có nghĩa là thay vì tập trung vào khối lượng lớn bài vở, giải đề thì tập trung vào chất lượng, phải hiểu cặn kẽ từng bài tập, từng đề bài. Gần tới thời điểm thi, Quân phân bổ thời gian đều cho các môn thi.

Thủ khoa cởi mở rằng việc học của bản thân cũng “tùy hứng”. “Có hứng thú, động lực thì học dễ vô đầu hơn. Mà nguồn cảm hứng của em rất dễ tìm. Mỗi lần đọc được các bài viết về các anh chị đi trước đạt được thành tích, học bổng, du học… là em ngồi vào bàn học liền luôn”, Quân hài hước.

Quân chia sẻ thêm, cứ mỗi lần học khoảng 40 – 50 phút, Quân lại đứng dậy thư giãn 10 phút để đầu óc thư thả. Đặc biệt, khi học Quân không cầm điện thoại để tránh phân tán sự tập trung.

“Chiếc điện thoại hay thiết bị điện tử nói chung có hai mặt lợi và hại, ở lứa tuổi học sinh, các bạn nên ý thức và đặt mục tiêu của mình là gì để sử dụng điện thoại cho hợp lý. Có nhiều bạn nỗ lực “ảo”, tải rất nhiều tài liệu trên mạng về rồi để đó không học nhưng lại cảm thấy mình vừa học. Cần phải xây dựng tính tự giác, tập trung, đừng để bản thân bị phụ thuộc và ảnh hưởng bởi chiếc điện thoại”, Quân gửi gắm.

Quân gửi gắm các bạn trẻ đừng phụ thuộc quá nhiều vào chiếc điện thoại.

Với kết quả này, Quân dự định theo học ngành Vi mạch bán dẫn tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Tân thủ khoa trải lòng rằng, kết quả đáng tự hào hôm nay là nhờ sự đồng hành của ba mẹ, thầy cô, người thân, bạn bè... nên Quân rất biết ơn vì điều đó. Quân cũng cảm ơn chính bản thân mình đã nỗ lực hết sức để trong một buổi sáng có thể nhận đến 3 lần tin đỗ thủ khoa.

Trao đổi với Tiền Phong, cô Phan Minh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 của Quân bày tỏ rất vui mừng khi học sinh của mình đạt thủ khoa 3 tổ hợp. Theo cô, Quân là học sinh giỏi đều các môn, không chỉ các môn tự nhiên mà Văn, tiếng Anh Quân cũng rất giỏi. ”Quân hiền lành, trầm tính nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, và đặc biệt hát rất hay”, cô nói.