Công an kịp thời cứu người bị nước lũ cuốn trôi ở Mù Cang Chải, Lào Cai

TPO - Lực lượng Công an xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tổ chức cứu hộ một trường hợp bị nước lũ cuốn trôi tại khu vực rãnh thoát nước.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/7, anh Hoàng Văn Đài (SN 2003, trú tại thôn 4, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) cùng Sa Văn Minh (SN 2004, trú tại thôn Dào Xa, xã Mù Cang Chải) đi chơi tại trung tâm xã Mù Cang Chải.

Đến khoảng 4h30, khi đến khu vực khúc cua đường lên thôn Dào Xa, do mưa lớn gây sạt lở và nước chảy xiết, anh Đài xuống đi bộ để anh Sa Văn Minh dắt xe đi trước.

Anh Hoàng Văn Đài được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải. (Ảnh CACC).

Trong quá trình di chuyển, do mất thăng bằng anh Đài bị dòng nước cuốn vào rãnh thoát nước, trôi khoảng 20 mét, bị nhiều vết thương ở vùng đầu và mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mù Cang Chải đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và khẩn trương chuyển đến Trung tâm Y tế khu vực Mù Cang Chải để sơ cứu, điều trị.

Lực lượng Công an xã Mù Cang Chải khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra.

Từ đêm 4 đến ngày 6/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn xã Mù Cang Chải xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở đất, ngập úng cục bộ, làm 11 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà bị thiệt hại nặng; 1 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại hơn 4 ha cây trồng và làm xuất hiện 12 điểm sạt lở trên địa bàn, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Công an xã Mù Cang Chải đã huy động hơn 30 lượt cán bộ chiến sĩ cùng khoảng 100 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra các điểm xung yếu, hỗ trợ nhân dân khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm sạt lở, phân luồng giao thông và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Mặc dù lượng mưa đã giảm, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và lũ ống vẫn còn hiện hữu. Công an xã Mù Cang Chải tiếp tục duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bám sát địa bàn, chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai; đồng thời khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.