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Thêm một người bị lũ cuốn tử vong tại Lai Châu

Thái Thịnh

TPO - Đêm 5/7 và rạng sáng 6/7/2026, trên địa bàn xã Lê Lợi, Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, khiến mực nước tại các khe, suối dâng cao, xuất hiện lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá tại nhiều khu vực. Thiên tai đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu, cây cối của người dân, đồng thời làm hư hỏng một số công trình hạ tầng giao thông và dân sinh trên địa bàn.

Đặc biệt, trong quá trình di chuyển qua suối, bà Sùng Thị Sì, sinh năm 1981, trú tại bản Pú Đao, không may bị nước lũ cuốn trôi. Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khẩn trương huy động lực lượng công an, dân quân, cán bộ địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Do nước lũ chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu hộ, nạn nhân đã được tìm thấy sau nhiều giờ tìm kiếm. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng gia đình thực hiện các thủ tục cần thiết và tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.

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Mưa lũ gây thiệt hại lớn tại Lai Châu

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, xã Lê Lợi cũng đã tiến hành rà soát, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp đất đá sạt lở, kiểm tra các khu vực có nguy cơ mất an toàn và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế đi lại qua các ngầm, tràn, khe suối khi có mưa lớn hoặc nước dâng cao, tuyệt đối không chủ quan nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Thái Thịnh
#mưa lũ

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