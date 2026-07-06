Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc quá hở

Minh Vũ

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với bộ váy hở bạo nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương cảm thấy không thoải mái khi diện trang phục này.

Ngày 6/7, trang Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao có sức hút truyền thông cao bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Chỉ một sự kiện thương mại với sự xuất hiện của cô đã thu về khoảng 200 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo Sina.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong bộ váy xanh gợi cảm của thương hiệu Aadnevik. Nữ diễn viên được ví như nàng công chúa với nhan sắc lộng lẫy sang trọng. Chủ đề này thu hút tới 70 triệu lượt xem. Cùng với đó, từ khóa "Sự nổi tiếng ngoài đời thực của Địch Lệ Nhiệt Ba" cũng thu về 20 triệu lượt đọc.

nhiet-ba10a.jpg
nhiet-ba21.jpg
nhiet-ba25.jpg
nhiet-ba29.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy khoét cổ sâu khiến cô phải che chắn vì sợ hớ hênh.

Chiếc váy xanh gây chú ý với thiết kế khoét cổ sâu, o ép vòng một gợi cảm. Trong nhiều trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là bộ váy hở bạo nhất. Mỹ nhân Tân Cương thể hiện sự không thoải mái khi mặc trang phục này. Cô thường xuyên dùng tóc, tay hoặc micro để che chắn lại phần ngực. Chủ đề: "Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ rất khó chịu suốt cả quá trình" nhận về 120 triệu lượt đọc và bàn luận.

Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không thích bộ váy hở hang quá mức. Khi mặc váy quây, cô thường lấy tay che ngực vì sợ rơi vào tình huống hớ hênh. Fan của nữ diễn viên đưa ra lời khuyên với đội ngũ stylist nên chuẩn bị những bộ váy phù hợp với tính cách người đẹp, để Nhiệt Ba thoải mái hơn khi tham gia sự kiện. Ngược lại, cũng có người chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba làm màu. Họ lập luận với địa vị của Nhiệt Ba, cô có thể lựa chọn trang phục tùy thích.

Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba bị MC Kim Tinh mỉa mai vì hành động thường xuyên che ngực khi mặc váy. Kim Tinh cho rằng động tác của Nhiệt Ba thiếu phóng khoáng, tự tin. "Điểm mấu chốt là họ cố tình che kiểu 'sợ người không có tiền nhìn thấy, lại sợ người giàu không nhìn được'", Kim Tinh bình phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, thuộc top minh tinh được săn đón hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đang học theo các đàn chị Phạm Băng Băng và Dương Mịch, tận dụng ưu thế về ngoại hình để gây ấn tượng với công chúng. Mỗi lần tham gia sự kiện hay xuất hiện trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều chăm chút từng chi tiết như trang phục, kiểu tóc, trang sức để khán giả không nhàm chán.

nhiet-ba38.jpg
nhoet-ba40.jpg
Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc".

Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp với nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm nhãn hàng. Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được nhiều thương hiệu săn đón. Cô là nữ diễn viên 9X có số lượng hợp đồng quảng cáo nhiều nhất nhì giới giải trí. Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng top đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Bộ phim điện ảnh Kungfu bóng đá nữ do Châu Tinh Trì đạo diễn công bố ra rạp vào ngày 11/7. Trong phim, Nhiệt Ba thể hiện vai Ngọc Lung, là nữ chính thứ hai đứng sau đàn chị Trương Tiểu Phỉ. Đây là cơ hội lớn để Địch Lệ Nhiệt Ba thu được thành tích doanh thu phòng vé ở mảng điện ảnh. Ngoài ra, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên phim truyền hình được tiến cử của năm, tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2026.

Minh Vũ
#Địch Lệ Nhiệt Ba #mỹ nhân Tân Cương #sao Hoa ngữ #Kung fu bóng đá nữ #Châu Tinh Trì #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe