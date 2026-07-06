Địch Lệ Nhiệt Ba mặc quá hở

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với bộ váy hở bạo nhất trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương cảm thấy không thoải mái khi diện trang phục này.

Ngày 6/7, trang Sina đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao có sức hút truyền thông cao bậc nhất trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Chỉ một sự kiện thương mại với sự xuất hiện của cô đã thu về khoảng 200 triệu lượt đọc chỉ tính riêng trên nền tảng Weibo Sina.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện trong bộ váy xanh gợi cảm của thương hiệu Aadnevik. Nữ diễn viên được ví như nàng công chúa với nhan sắc lộng lẫy sang trọng. Chủ đề này thu hút tới 70 triệu lượt xem. Cùng với đó, từ khóa "Sự nổi tiếng ngoài đời thực của Địch Lệ Nhiệt Ba" cũng thu về 20 triệu lượt đọc.

Địch Lệ Nhiệt Ba mặc váy khoét cổ sâu khiến cô phải che chắn vì sợ hớ hênh.

Chiếc váy xanh gây chú ý với thiết kế khoét cổ sâu, o ép vòng một gợi cảm. Trong nhiều trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba, đây là bộ váy hở bạo nhất. Mỹ nhân Tân Cương thể hiện sự không thoải mái khi mặc trang phục này. Cô thường xuyên dùng tóc, tay hoặc micro để che chắn lại phần ngực. Chủ đề: "Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ rất khó chịu suốt cả quá trình" nhận về 120 triệu lượt đọc và bàn luận.

Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba vốn không thích bộ váy hở hang quá mức. Khi mặc váy quây, cô thường lấy tay che ngực vì sợ rơi vào tình huống hớ hênh. Fan của nữ diễn viên đưa ra lời khuyên với đội ngũ stylist nên chuẩn bị những bộ váy phù hợp với tính cách người đẹp, để Nhiệt Ba thoải mái hơn khi tham gia sự kiện. Ngược lại, cũng có người chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba làm màu. Họ lập luận với địa vị của Nhiệt Ba, cô có thể lựa chọn trang phục tùy thích.

Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba bị MC Kim Tinh mỉa mai vì hành động thường xuyên che ngực khi mặc váy. Kim Tinh cho rằng động tác của Nhiệt Ba thiếu phóng khoáng, tự tin. "Điểm mấu chốt là họ cố tình che kiểu 'sợ người không có tiền nhìn thấy, lại sợ người giàu không nhìn được'", Kim Tinh bình phẩm.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, thuộc top minh tinh được săn đón hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đang học theo các đàn chị Phạm Băng Băng và Dương Mịch, tận dụng ưu thế về ngoại hình để gây ấn tượng với công chúng. Mỗi lần tham gia sự kiện hay xuất hiện trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba đều chăm chút từng chi tiết như trang phục, kiểu tóc, trang sức để khán giả không nhàm chán.

Địch Lệ Nhiệt Ba là "nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc".

Khả năng tự biến mình thành tâm điểm chú ý của Nhiệt Ba được các thương hiệu yêu thích, phù hợp với nhu cầu quảng bá hình ảnh sản phẩm nhãn hàng. Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên được nhiều thương hiệu săn đón. Cô là nữ diễn viên 9X có số lượng hợp đồng quảng cáo nhiều nhất nhì giới giải trí. Giá trị thương mại của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn đứng top đầu, thậm chí vượt qua các đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Bộ phim điện ảnh Kungfu bóng đá nữ do Châu Tinh Trì đạo diễn công bố ra rạp vào ngày 11/7. Trong phim, Nhiệt Ba thể hiện vai Ngọc Lung, là nữ chính thứ hai đứng sau đàn chị Trương Tiểu Phỉ. Đây là cơ hội lớn để Địch Lệ Nhiệt Ba thu được thành tích doanh thu phòng vé ở mảng điện ảnh. Ngoài ra, cô còn đoạt giải Nữ diễn viên phim truyền hình được tiến cử của năm, tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc 2026.