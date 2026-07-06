Dàn WAGs tuyển Anh bùng nổ trên khán đài

TPO - Bất chấp mưa lớn khiến trận đấu phải lùi giờ khởi tranh, các nàng WAGs của tuyển Anh vẫn có mặt đông đủ trên khán đài để tiếp lửa cho "Tam sư". Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Mexico ở vòng 16 đội World Cup 2026, những khoảnh khắc trên khán đài của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Kate Kane - vợ đội trưởng Harry Kane - và Megan Pickford - vợ thủ môn Jordan Pickford nổi bật trên khán đài sân vận động trong trận đấu tranh vé vào vòng trong World Cup 2026 giữa tuyển Anh và Mexico diễn ra rạng sáng 6/7 (giờ Việt Nam).

Do ảnh hưởng của mưa giông, trận đấu bị hoãn hơn một giờ. Trên khán đài, Kate Kane và Megan Pickford đều mặc áo mưa để theo dõi trận đấu.

﻿ Megan Pickford - vợ thủ môn Jordan Pickford (trái) và Kate Kane - vợ đội trưởng Harry Kane có mặt trên khán đài chứng kiến chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico. Ảnh: WCPN.

Theo The Sun, bầu không khí trên khán đài thay đổi liên tục theo diễn biến trận đấu. Megan Pickford nhiều lần đứng bật dậy ăn mừng khi Jude Bellingham lập cú đúp chỉ trong hai phút ở hiệp 1, giúp tuyển Anh nhanh chóng tạo lợi thế.

Ngồi phía sau, Kate Kane cũng không giấu được niềm vui. Sang hiệp hai, Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0, khiến khu vực khán đài của các cổ động viên tuyển Anh bùng nổ.

Megan Pickford ăn mừng chiến thắng cùng các cổ động viên tuyển Anh.

Kate Kane và Megan Pickford nhiều lần nín thở theo dõi các tình huống nguy hiểm trước khung thành đội nhà. Chỉ đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai người mới vỡ òa trong niềm vui khi tuyển Anh vào tứ kết.

Trước giờ bóng lăn, Kate Kane đăng tải lên Instagram hình ảnh bộ trang phục được chuẩn bị riêng với chiếc corset trắng cùng chữ "Kane" màu đỏ được in dọc bên hông, do Hugo Boss thực hiện, kết hợp áo khoác bomber xanh navy mang biểu tượng Tam sư. Dù phải ngồi dưới cơn mưa kéo dài, các nàng WAGs vẫn không rời khán đài, liên tục cổ vũ cho đội tuyển Anh.

Trang phục được Kate Kane chuẩn bị riêng cho ngày thi đấu.

Trong suốt hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, các nàng WAGs luôn đồng hành, tiếp lửa cho đội bóng. Ở trận đấu vòng 16 đội, họ cũng theo chân đội tuyển sang Mexico để cổ vũ. Giống các cổ động viên khác, nhóm WAGs phải đối mặt với mưa lớn và giông bão tại Mexico City trong chiều cùng ngày.

Sự cổ vũ từ khán đài đã góp phần tiếp thêm tinh thần để tuyển Anh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, dù phải thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Sau chiến thắng nghẹt thở trước Mexico, tuyển Anh sẽ gặp Na Uy ở vòng tứ kết tại Miami. Kate Kane, Megan Pickford cùng các nàng WAGs được dự đoán tiếp tục đồng hành, tiếp lửa cho "Tam sư" trên hành trình chinh phục World Cup 2026.