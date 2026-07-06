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Người lính

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 500 máy bay không người lái Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 519 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, đánh dấu một trong những đợt tập kích UAV lớn nhất nhằm vào lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/7 cho biết các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ và vô hiệu hóa 519 UAV của Ukraine, trong một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo tuyên bố của Moscow, các UAV bị đánh chặn trên hơn 20 khu vực, gồm: Moscow, Leningrad, Krasnodar, Belgorod, Samara, Volgograd, bán đảo Crimea và Biển Azov. Ngoài hỏa lực phòng không, Nga cho biết nhiều UAV đã bị vô hiệu hóa bằng các biện pháp tác chiến điện tử.

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Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết trên Telegram, rằng 11 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô.

Tại Crimea, cuộc tấn công được cho là đã gây mất điện trên diện rộng. Nhà điều hành lưới điện Krymenergo cho biết sự cố xảy ra do các tác động bên ngoài đối với hệ thống điện cao thế, khiến toàn bộ bán đảo bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev xác nhận thành phố đã bị mất điện sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết đến sáng cùng ngày, điện đã được khôi phục tại phần lớn các khu dân cư.

Theo phía Nga, Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở năng lượng và mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra quyết liệt trên tiền tuyến.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát cứ điểm quan trọng Konstantinovka của Ukraine, mở đường tiến vào cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - hai thành phố cuối cùng còn lại do Kiev kiểm soát ở Donbass.

Trước đó, Moscow tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Kiev bằng những cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở sản xuất máy bay không người lái, sở chỉ huy và "các trung tâm ra quyết định".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine vào rạng sáng thứ Hai (6/7).

Theo bộ này, các khu công nghiệp quốc phòng, bao gồm nhà máy sản xuất máy bay không người lái, cũng như cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở Kiev cùng các khu vực lân cận đã bị tấn công. Cuộc không kích cũng nhắm vào các sân bay quân sự ở các vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkasy, Chernigov và Kiev.

Quỳnh Như
RT
#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #UAV #chiến tranh #tấn công #cơ sở hạ tầng

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