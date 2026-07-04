9 địa phương tăng trưởng 2 con số, tiếp tục cải cách tiền lương

TPO - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Nội vụ và các địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công, tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương…

9 địa phương tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa, sáng 4/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, kinh tế - xã quý II và 6 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục đà tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý II ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng ước đạt 8,18%. Có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số; số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169.800 doanh nghiệp, tăng 11,2%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: VGP.

Tiêu dùng quý II tăng 13,9% so với cùng kỳ, 6 tháng tăng 12,9%; khách quốc tế đạt kỷ lục là 12,25 triệu lượt, tăng gần 14,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%...

Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong phạm vi mục tiêu cả năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng thẳng thắn nhìn nhận, tăng trưởng GDP 6 tháng vẫn thấp hơn 1,52% so với mục tiêu, tạo áp lực lớn lên những tháng cuối năm. Tiêu dùng tăng thấp hơn cùng kỳ.

Ngoài ra, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt là giải ngân các dự án khoa học công nghệ. Nhập siêu tháng 6 có xu hướng chậm lại, nhưng 6 tháng vẫn ở mức 16,65 tỷ USD.

Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Về một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, địa phương tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn cho đầu tư và an sinh xã hội.

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, địa phương thiết lập cơ chế điều phối liên vùng trong quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm cho đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỉ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế. Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Các bộ, cơ quan liên quan tăng cường quản lý giá cả, thị trường; chủ động các giải pháp điều hành giá điện, xăng dầu, y tế, giáo dục... để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, trục lợi và tăng giá bất hợp lý trong khi giá xăng, dầu trong nước đã giảm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp lớn, các địa phương kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, dự án, nhất là các dự án đầu tư, vận hành, mở rộng, tạo năng lực sản xuất mới.

Bộ Y tế, các địa phương bảo đảm lộ trình phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập Sổ sức khỏe điện tử.

Bộ Nội vụ, các địa phương thực hiện tốt chính sách đối với người có công; tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương…