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Kinh tế

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Không phải Hà Nội, TPHCM, địa phương nào dẫn đầu tăng trưởng 6 tháng đầu năm?

Việt Linh

TPO - 6 tháng đầu năm, có 9/34 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, dẫn đầu là Hà Tĩnh. Trong khi đó, 4 tỉnh có tốc độ tăng GRDP dưới 7%.

Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết, nửa đầu năm nay, kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của nhóm có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh thành mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch. Ngược lại, các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ.

Tính chung 6 tháng, có 9/34 tỉnh, thành đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, gồm: Hà Tĩnh (12,79%), Ninh Bình (11,44%); Hải Phòng (11,33%); Quảng Ninh (11,11%); Hưng Yên (10,72%), Bắc Ninh (10,56%); Phú Thọ (10,18%), Tây Ninh (10,12%); Thái Nguyên (10,01%);

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9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng GRDP cao trên 10%.

5 tỉnh, thành đóng góp lớn nhất vào tốc độ tăng trưởng cả nước là TPHCM (21,9%); TP. Hà Nội (11,71%); Hải Phòng (7,51%); tỉnh Bắc Ninh (5,32%); tỉnh Đồng Nai (5,89%).

Đáng chú ý, tốc độ tăng khu vực công nghiệp và xây dựng của 24/34 tỉnh thành đạt trên 10%. Trong đó, nhóm 5 tỉnh tăng cao nhất gồm: Hà Tĩnh với 24,25%; tiếp theo là Lai Châu 17,07%; An Giang 16,80%; Ninh Bình 16,52%; Cao Bằng 15,56%.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng Ban Hệ thống Tài khoản, Cục Thống kê - lý giải, một số tỉnh tăng trưởng cao nhờ các động lực mới là Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh, Thái Nguyên.

Các dự án nổi bật có thể kể đến là nhà máy xe máy điện VinFast, sửa chữa và hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Nhà máy dệt công ty TNHH dệt may Bắc Giang Việt Nam ở Quảng Ninh; Dự án xây dựng nhà xưởng nhà máy sản xuất tất Công ty TNHH Great Market Global Việt Nam, Xây dựng nhà máy may Nice Power; Khu công nghiệp Thăng Long II, Phố nối A, Yên Mỹ tại Hưng Yên, Nhà máy sản xuất và hoàn thiện sản phẩm dệt nhuộm các loại, nhà máy Dalton tại Tây Ninh, Nhà xưởng, kho bãi hàng hóa Thép Hòa Phát Long An, dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao giai đoạn II Thái Nguyên….

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9/34 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng GRDP cao trên 10%, dẫn đầu là Hà Tĩnh.

Bốn tỉnh, thành phố có tốc độ tăng GRDP 6 tháng dưới 7%, gồm Sơn La, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ. Trong số này, một số tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi giảm sút của ngành sản xuất và phân phối điện do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Cũng theo cơ quan thống kê, phần lớn các địa phương này chủ yếu dựa vào khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Đây là ngành dễ bị tác động bởi thời tiết, khí hậu, biến động của chi phí vận tải, giá thu mua sản phẩm trên thị trường thế giới và trong nước.

Ngành công nghiệp ở các tỉnh cũng thiếu dự án đầu tư quy mô lớn, phụ thuộc vào một số ngành gia công xuất khẩu truyền thống. Việc triển khai các dự án hạ tầng gặp khó khăn do biến động giá vật liệu xây dựng, thiếu nguyên vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng làm hạn chế hiệu ứng lan tỏa sang các ngành kinh tế khác.

Hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất cả nước là Hà Nội, và TPHCM tiếp tục tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm. Hà Nội tăng 8,22%; TPHCM tăng 8,55%; đóng góp tương ứng khoảng 12% và 22% vào tốc độ tăng trưởng GRDP của cả nước.

Động lực tăng trưởng chính trong quý II và 6 tháng đầu năm của 2 thành phố đều đến từ khu vực dịch vụ, cùng với sự phục hồi và phát triển của công nghiệp và xây dựng.

Việt Linh
#tăng trưởng #GRDP #địa phương #công nghiệp #đầu tư #kinh tế #Việt Nam

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