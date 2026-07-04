Giá vàng hôm nay (4/7): Bất ngờ 'đứng hình' sau 2 ngày tăng mạnh

TPO - Sáng nay (4/7), sau hai phiên tăng liên tiếp, thị trường vàng trong nước bất ngờ chững lại khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ nguyên giá bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ, khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Đây cũng là mức giá được nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu áp dụng. Trước đó, chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC tăng 5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, mặt bằng giá cũng đi ngang sau hai ngày tăng mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 141,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh 148-151 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đi ngang của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới giảm nhẹ. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới được giao dịch quanh 4.175 USD/ounce, giảm khoảng 5 USD/ounce so với sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương hơn 133 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước hiện vẫn cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng, phản ánh mức chênh lệch lớn giữa hai thị trường.

Giới phân tích cho rằng, sau nhịp tăng mạnh vừa qua, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn thận trọng khi nhà đầu tư theo dõi diễn biến kinh tế quốc tế và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Trong ngắn hạn, giá vàng trong nước được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng của thị trường thế giới, song mức chênh lệch với giá quốc tế nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm sáng 4/7 ở mức 25.203 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở 26.073 - 26.463 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, đồng bạc xanh tiếp tục giao dịch quanh 26.700 đồng/USD ở chiều mua vào và 26.720 đồng/USD ở chiều bán ra, cao hơn đáng kể so với tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại.