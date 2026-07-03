Chủ tịch Công ty vàng bạc đá quý PNJ xin lỗi

TPO - Sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới quy mô lớn liên quan đến kim cương, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận. Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ - vừa lên tiếng xin lỗi trong thư ngỏ gửi cổ đông, nhà đầu tư.

Trong thư ngỏ ngày 3/7, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung thừa nhận những thông tin liên quan vụ án buôn lậu liên quan đến kim cương gần đây đã khiến nhiều nhà đầu tư và khách hàng băn khoăn.

Theo Chủ tịch PNJ, ngay khi ghi nhận thông tin về vụ việc, doanh nghiệp đã kích hoạt quy trình ứng phó khủng hoảng, phát hành thông cáo báo chí chính thức, lựa chọn cách tiếp cận minh bạch và nhất quán, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ Cao Thị Ngọc Dung (ảnh: PNJ).

Lãnh đạo PNJ khẳng định công ty vẫn duy trì nền tảng tài chính theo hướng an toàn, bền vững, có nguồn lực dự phòng và được các đối tác tài chính đồng hành, đủ khả năng ứng phó với những biến động hiện nay.

Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, trong nhiều năm qua PNJ hạn chế kinh doanh các sản phẩm kim cương có tính chất đầu tư hoặc tích lũy, thay vào đó tập trung phát triển các dòng trang sức kim cương phục vụ nhu cầu thời trang.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nguồn kim cương PNJ đang kinh doanh gồm 2 nhóm: Kim cương được nhập khẩu chính ngạch và kim cương PNJ mua lại theo cam kết với khách hàng. Điều này phần nào lý giải câu hỏi về nguồn gốc kim cương của PNJ lưu thông trên thị trường sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn.

Chủ tịch PNJ thông tin, đến thời điểm hiện tại, hoạt động của doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định. Ban điều hành tiếp tục triển khai các kế hoạch kinh doanh đã đề ra và không thay đổi mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Cao Thị Ngọc Dung gửi lời xin lỗi tới khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan vì những lo ngại mà vụ việc gây ra.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những tác động đó. PNJ sẽ tiếp tục lắng nghe mọi ý kiến, chủ động trao đổi minh bạch và nỗ lực bằng những hành động cụ thể để củng cố niềm tin đã được gây dựng trong nhiều năm qua", bà Dung nói và cho biết doanh nghiệp cam kết tiếp tục cập nhật thông tin đầy đủ trong phạm vi pháp luật cho phép và bảo vệ lợi ích của cổ đông trong dài hạn.

Ngày 3/7, cổ phiếu PNJ "nằm sàn", vốn hóa bốc hơi 2.200 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đưa tin, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TPHCM thông báo đã khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên giám đốc P-Lab - về hành vi buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, ông Thảo bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường để thu lợi.