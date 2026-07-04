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Thủ tướng yêu cầu 25 địa phương nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Luân Dũng

TPO - Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Đáng chú ý, Thủ tướng nhấn mạnh 25/34 địa phương chưa đạt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm phải nỗ lực cao hơn, đồng thời sẽ trực tiếp làm việc với các địa phương và doanh nghiệp để tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng.

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo, điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đồng thời cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện nội dung và chuẩn bị tốt các hồ sơ, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội, đặc biệt là tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026 cũng như Kỳ họp cuối năm. Trong đó, có nhiều dự án luật đặc biệt quan trọng như Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư …

Thủ tướng cũng lưu ý về việc kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với các ngành, địa phương đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TPHCM cùng với các địa phương động lực tăng trưởng.

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Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ, ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo kịch bản, giải pháp điều hành của Chính phủ", Thủ tướng nêu rõ.

Ngay sau Hội nghị, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt yêu cầu, chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý những vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Luân Dũng
#Thủ tướng #Chính phủ #Kết quả #Chỉ đạo #Năm 2026 #Tăng trưởng #Bộ trưởng #6 tháng cuối năm #Tăng trưởng hai con số

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