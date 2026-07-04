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Thứ trưởng Bộ Công Thương: Tiêu thụ điện liên tiếp lập kỷ lục

Luân Dũng

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục năm 2025.

Trả lời câu hỏi tại họp báo Chính phủ thường kỳ trưa 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, nước ta đã xuất hiện 3 đợt thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại cả ba miền, làm nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến.

Riêng ngày 24/6, miền Bắc xuất hiện thời tiết cực đoan, đặc biệt khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, với nhiệt độ phổ biến từ 35-38°C, có nơi trên 40°C, trong khi nhiệt độ cảm nhận tại Hà Nội lên tới 50°C. Do đó, hệ thống điện quốc gia tiếp tục ghi nhận kỷ lục vận hành về sản lượng điện và công suất cực đại.

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Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Cụ thể, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 1.206 triệu kWh, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 8,9% so với mức kỷ lục năm 2025. Công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đạt trên 57.537 MW, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn 5,8% so với mức kỷ lục năm 2025.

Riêng đối với hệ thống điện miền Bắc đã ghi nhận mức sản lượng điện xấp xỉ so với mức kỷ lục ngày 27/5, đạt 629,7 triệu kWh và công suất cực đại đạt 30.279 MW.

Trước diễn biến nhu cầu phụ tải tăng cao, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết riêng hệ thống điện miền Bắc, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đã thực hiện huy động tối đa các nguồn điện hiện có; khai thác cao các nhà máy thủy điện, nhiệt điện than nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện…

“Mặc dù hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục, việc cung cấp điện trong 6 tháng đầu năm vẫn cơ bản được bảo đảm an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt của nhân dân”, ông Tân khẳng định.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, cần nhìn nhận rằng khi phụ tải tăng cao, khả năng dự phòng của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc sẽ có xu hướng giảm trong một số thời điểm do phần lớn các nguồn điện hiện có đã được huy động ở mức cao.

“Khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn bảo đảm duy trì ở mức cần thiết để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy, liên tục và sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương đang tổ chức rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Việc rà soát, cập nhật được thực hiện theo hướng nâng cao độ an toàn, tính chủ động và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng nhanh.

Bộ Công Thương cũng tập trung vào một số định hướng chính: Tăng cường nguồn điện nền, đặc biệt tại khu vực miền Bắc, ưu tiên các dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2027-2028; đẩy nhanh tiến độ và đóng điện sớm các dự án lưới điện truyền tải cấp điện cho miền Bắc, giải tỏa công suất các nguồn điện và tăng khả năng hỗ trợ giữa các vùng…

Luân Dũng
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