Cảnh sát xác minh người đàn ông trong clip lạng lách, tạt đầu xe ben trên quốc lộ ở Đắk Lắk

TPO - Một người đàn ông điều khiển xe máy chở theo người không đội mũ bảo hiểm liên tục lạng lách, đánh võng, tạt đầu xe ben, xe tải trên quốc lộ 27, địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Clip người đàn ông chở theo người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, tạt đầu xe trên quốc lộ .

Ngày 6/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 27.

Theo clip do người dân cung cấp, vụ việc xảy ra trên quốc lộ 27, đoạn gần chợ 19/8, thuộc xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk. Người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 47-T1-229.21, chở theo một người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Hình ảnh từ clip cho thấy, dù bật tín hiệu xin rẽ phải, người này vẫn liên tục điều khiển xe lạng lách sang bên trái để vượt các phương tiện cùng chiều. Đáng chú ý, nhiều lần người này áp sát rồi bất ngờ đánh lái cắt ngang trước đầu xe ben, xe tải đang lưu thông theo hướng ngược lại, buộc các phương tiện phải giảm tốc để tránh va chạm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, quốc lộ 27 có lưu lượng phương tiện khá đông, đi qua khu vực dân cư.

Theo cơ quan công an, hành vi của người điều khiển xe máy không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và người ngồi sau mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang rà soát, xác minh danh tính người điều khiển xe máy để xử lý nghiêm theo quy định.