Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Thủ tướng Israel hối thúc Mỹ không bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hối thúc Mỹ không bán máy bay chiến đấu F-35 hoặc các linh kiện của dòng tiêm kích này cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều đó sẽ “làm xáo trộn cán cân sức mạnh” trong khu vực.

screen-shot-2026-07-07-at-075045.png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (bìa trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ankara vào cuối ngày 6/7 để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thổ Nhĩ Kỳ coi đây là cơ hội thúc đẩy nỗ lực mua hàng chục động cơ máy bay chiến đấu cũng như khả năng được tái gia nhập chương trình F-35.

Tuy nhiên, ông Netanyahu cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Washington trao công nghệ quân sự tiên tiến cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người mà ông Netanyahu cho rằng “đã công khai kêu gọi hủy diệt Israel”.

“Tôi không nghĩ họ nên được cấp F-35 hoặc động cơ cho các máy bay chiến đấu, vì điều đó sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông. Cán cân đó về cơ bản được bảo đảm bởi ưu thế trên không của Israel và sự hiện diện của Mỹ trong khu vực”, ông Netanyahu phát biểu trên Fox News ngày 6/7.

Ông cũng nhắc lại hàng loạt phát biểu chỉ trích Israel gần đây từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Ngoại trưởng Hakan Fidan. Trong cuộc phỏng vấn với CNN Türk tuần trước, ông Fidan gọi Israel là “vấn đề của thế giới” và nói rằng quốc gia này “trở thành gánh nặng mà nhân loại không thể tiếp tục chịu đựng”.

Theo cách diễn giải của ông Netanyahu trên Fox News, ông Fidan “đã nói rằng nhà nước Do Thái không còn chỗ đứng trong nhân loại, về cơ bản là phải bị xóa sổ”.

Ông Netanyahu cũng dẫn lý do Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng Hamas ở Dải Gaza và không hành động chống lại chế độ Hồi giáo ở Iran, để cho rằng ông Trump không nên giúp Ankara mua F-35.

Tháng trước, ông Trump nói sẽ khiến ông Erdogan “rất hài lòng”, khi được hỏi về mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua động cơ phản lực F110 và khôi phục quyền tham gia chương trình F-35.

Phó Tổng thống JD Vance sau đó cho biết bất kỳ thương vụ bán máy bay F-35 nào cho Thổ Nhĩ Kỳ đều cần sự chấp thuận của Quốc hội.

“Đây thực sự là vấn đề của Quốc hội, và cần đảm bảo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuân thủ luật pháp Mỹ, để họ có thể nhận được máy bay F-35”, ông Vance nói.

Các nhà phân tích cho rằng Ankara muốn mua động cơ mới để trang bị cho dự án tiêm kích tàng hình KAAN - chương trình quốc phòng chủ lực của nước này, trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập nhóm các quốc gia có khả năng sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, cùng với Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Tuy nhiên, năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, khiến Washington tức giận và dẫn tới việc loại Ankara khỏi chương trình F-35 vào năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng ông vẫn là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, bất chấp những trục trặc gần đây liên quan đến cuộc chiến với Iran.

“Chúng tôi là những đồng minh tốt nhất. Mối quan hệ của tôi với Tổng thống Trump vẫn rất tốt”, ông Netanyahu nói.

Ông Netanyahu xác nhận kế hoạch gặp ông Trump tại Washington vẫn đang được xúc tiến, nhưng cho biết “hai bên chưa ấn định ngày cụ thể”.

Lần gần nhất hai nhà lãnh đạo gặp nhau là vào tháng 2 tại Nhà Trắng. Theo một số nguồn tin, trong cuộc gặp đó, ông Netanyahu đã thúc giục ông Trump phát động chiến dịch tấn công Iran.

Bình Giang
Theo Times of Israel
#Israel #F-35 #Thổ Nhĩ Kỳ #Tổng thống Donald Trump #NATO

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe