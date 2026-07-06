Tổng thống Mỹ Trump lại công kích Thủ tướng Ý

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa công kích Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người từng được coi là đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, tháng 4/2025. (Ảnh: Reuters)

Tháng trước, nhà lãnh đạo Mỹ nói với một kênh truyền hình Ý, rằng bà Meloni đã “van nài” ông chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Bà Meloni sau đó cáo buộc ông Trump bịa chuyện.

Khi hai nhà lãnh đạo chuẩn bị cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, ông Trump dường như tiếp tục khơi lại căng thẳng bằng việc đăng lên mạng xã hội Truth Social bức ảnh bà Meloni đang ngước nhìn ông, kèm dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp xúc”.

Thủ tướng Ý chưa lên tiếng phản hồi bài đăng này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto đã có ý kiến khi ông phát biểu trên kênh Sky TV của Ý. “Tôi không có phản ứng gì (với bài đăng đó). Điều quan trọng nhất là duy trì quan hệ với một đồng minh then chốt như Mỹ. Con người có thể đến rồi đi, nhưng các mối quan hệ thì vẫn còn”, ông Crosetto nói.

Các chính trị gia đối lập tỏ ra gay gắt hơn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Carlo Calenda - lãnh đạo đảng đối lập nhỏ Azione, gọi ông Trump là “kẻ bắt nạt”, và bày tỏ ủng hộ bà Meloni.

Bà Meloni từng là người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông Trump năm 2025. Tuy nhiên, gần đây bà chỉ trích việc Tổng thống Trump công kích Giáo hoàng Leo, sau khi Giáo hoàng lên án cuộc chiến ở Iran. Đáp lại, nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích thẳng thừng bà Meloni, cho rằng bà thiếu dũng khí.