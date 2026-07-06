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Người lính

Kịch tính màn chạm trán của tàu sân bay Anh và máy bay Nga trên Biển Na Uy

Minh Hạnh

TPO - Anh cho biết tàu sân bay của nước này trên Biển Na Uy đã nhiều lần bị máy bay tuần tra của Nga áp sát. Đây là sự cố mới nhất có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Anh cho biết, máy bay tuần tra biển Tu-142 (còn gọi là "Bear-F") của Nga đã bay ở độ cao thấp và “tiến quá gần" tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh vào ngày 2/7.

Vụ việc, mà Anh gọi là "không an toàn và thiếu chuyên nghiệp", xảy ra trước thềm cuộc họp của NATO tại Ankara vào ngày 7/7, nơi các thành viên NATO dự kiến cam kết viện trợ quân sự 70 tỷ euro cho Ukraine đến năm 2026.

“Máy bay Bear-F đã thả một lượng lớn phao thủy âm ở cự ly gần tàu sân bay", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến các loại phao được sử dụng để phát hiện và theo dõi tàu ngầm.

Hai máy bay chiến đấu F-35 từ tàu sân bay HMS Prince of Wales đã được điều động để chặn máy bay Nga, cho đến khi nó rời khỏi khu vực.

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Một phao định vị thủy âm được thả từ máy bay Tupolev Tu-142 của Nga khi một máy bay chiến đấu F-35B của Hải quân Hoàng gia Anh bay gần đó.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Anh hiện đang được triển khai dưới sự chỉ huy của NATO ở vùng Cực Bắc, như một phần nỗ lực tăng cường an ninh Bắc Đại Tây Dương trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của Nga trong khu vực.

Đầu năm nay, Anh đã triển khai các tàu quân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của tàu ngầm Nga vào hệ thống cáp và đường ống dẫn dầu.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Minh Hạnh
Reuters
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