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Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI

Luân Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, trình Chính phủ bộ tiêu chí KPI về giải ngân ngay trong tuần tới, quyết tâm năm 2026 giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ương giao.

Giải ngân mới đạt 18,9%

Chiều 6/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị quán triệt, thúc đẩy triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình khoảng 423.000 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp, sau 6 tháng đầu năm 2026, Chương trình đã cơ bản hoàn thành những điều kiện nền tảng để bước vào giai đoạn triển khai thực chất.

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Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, kết quả triển khai đến nay vẫn chủ yếu tập trung ở khâu hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị nguồn lực. Đến hết ngày 30/6/2026, tổng vốn đầu tư công của Chương trình đã giải ngân đạt hơn 2.714 tỷ đồng, tương đương 23,5% kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhận định, Chương trình MTQG giải ngân đều chậm hơn so với giải ngân chung về đầu tư công của Chính phủ. Mặc dù đã có thông báo vốn và dự án nhưng chỉ giải ngân được 18,9% kế hoạch năm. Điều này cho thấy việc thực hiện chương trình MTQG đang rất chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng cuối năm, ông Tạ Anh Tuấn kiến nghị Bộ NN&MT, Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẩn trương rà soát, tập hợp và xử lý các kiến nghị của địa phương; bổ sung các hướng dẫn còn thiếu hoặc các nội dung chưa thống nhất để đảm bảo tính đồng bộ cho địa phương thực hiện.

Đối với các địa phương, cần khẩn trương xây dựng, ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ tại địa phương; chủ động ban hành các cơ chế chính sách khác theo thẩm quyền để hoàn thiện đầy đủ cơ sở pháp lý.

Trình ban hành bộ tiêu chí KPI trong tuần tới

Điểm lại những kết quả nổi bật đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế như: Chương trình còn dàn trải; một số địa phương chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

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Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Theo ông, phải nhìn thẳng vào thực tế là năng lực tổ chức thực thi ở nhiều địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Có nơi vốn đã được bố trí nhưng không giải ngân được, trong khi nguy cơ tái nghèo vẫn hiện hữu nếu các chương trình không được triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Thực tiễn cũng cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền vào cuộc quyết liệt thì ở đó kết quả đạt được rất tích cực. Minh chứng là có địa phương giải ngân đạt trên 50%, trong khi nhiều nơi vẫn ở mức rất thấp dù cùng thực hiện trong một cơ chế, chính sách.

Từ thực tế đó, ông yêu cầu Bộ NN&MT với vai trò cơ quan thường trực, phải tập trung cao độ trong công tác đôn đốc, tổng hợp tình hình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng giao Bộ NN&MT ngay trong tuần tới phải trình Chính phủ ban hành bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm KPI đối với việc triển khai và giải ngân các Chương trình MTQG. Đây sẽ là căn cứ để lượng hóa kết quả thực hiện của từng bộ, ngành, địa phương cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động ban hành đầy đủ nguyên tắc, tiêu chí, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền để phân bổ nguồn vốn năm 2026; đồng thời đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã, phường nhằm phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm trong năm 2026 phải giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm khắc phục triệt để tình trạng chậm giải ngân kéo dài nhiều năm qua.

Luân Dũng
#Giải ngân vốn #KPI #Phó Thủ tướng #Thực hiện chính sách #Đầu tư công #Nông thôn mới #Chương trình Mục tiêu quốc gia

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