Người dân lăn xả dập lửa, cứu container thoát khỏi vụ cháy xe đầu kéo ở TPHCM

TPO - Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Bàu Bàng (TPHCM). Người dân cùng các tài xế đi đường kịp thời dập lửa, ngăn cháy lan sang thùng container phía sau.

Ngày 6/7, Công an xã Bàu Bàng (TPHCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe đầu kéo container xảy ra trên đường Mỹ Phước - Bàu Bàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, nam tài xế điều khiển xe đầu kéo container mang biển số 60H-432.xx lưu thông trên đường Mỹ Phước - Bàu Bàng theo hướng từ Mỹ Phước đi Khu công nghiệp Bàu Bàng.

Xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Mỹ Phước - Bàu Bàng. Ảnh: X.Đ

Khi còn cách Quốc lộ 13 khoảng 500 m, tài xế phát hiện khói và lửa bốc lên từ phần đầu xe. Người này lập tức điều khiển xe tấp sát dải phân cách, mở cửa cabin và hô hoán người đi đường hỗ trợ.

Phát hiện sự việc, người dân mang bình chữa cháy mini đến dập lửa. Cùng thời điểm, một xe bồn hút hầm cầu lưu thông qua khu vực cũng dừng lại, các nhân viên nhanh chóng kéo vòi phun nước phối hợp khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Sau ít phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến cabin xe đầu kéo bị thiêu rụi và hư hỏng nặng. May mắn, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân, thùng container phía sau không bị cháy lan, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Nhận tin báo, Công an xã Bàu Bàng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận vụ việc và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.