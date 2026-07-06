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Xe ben đâm lật ô tô, 7 người thương vong ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi va chạm với xe ben, chiếc ô tô 7 chỗ lật ngửa khiến 7 người bị thương và mắc kẹt trong xe, trong đó một phụ nữ đã tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sáng 6/7, lực lượng chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và ô tô 7 chỗ xảy ra trên địa bàn xã Phước Hòa khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương.

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Hiện trường vụ va chạm giữa xe ben và ô tô 7 chỗ tại xã Phước Hòa, TPHCM. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 5h cùng ngày, xe ben mang biển kiểm soát 60H-107.XX lưu thông trên đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng theo hướng từ Phú Giáo đi Bàu Bàng.

Khi đến nút giao với đường DH507 thuộc xã Phước Hòa, xe ben va chạm với ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51G-654.XX.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị xe ben đẩy đi một đoạn rồi lao vào cột đèn chiếu sáng bên đường, sau đó lật ngửa. Nhiều người bên trong ô tô bị mắc kẹt.

Phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đến hỗ trợ, hợp sức đưa các nạn nhân ra ngoài. Tổng cộng có 7 người được giải cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, một phụ nữ ngoài 50 tuổi đã tử vong sau đó. Những nạn nhân còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Phước Hòa cùng lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Tiến
#TPHCM #tai nạn #xe ben #ô tô 7 chỗ #thương vong #Phước Hòa #điều tra

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