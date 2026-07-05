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Cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Cô gái trẻ tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể. Nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị công an bắt giữ.

Clip: Hiện trường vụ án được phong tỏa để phục vụ điều tra

Ngày 5/7, Công an TPHCM đang điều tra vụ án mạng làm một cô gái trẻ tử vong tại phường Tây Nam.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, người dân sống tại dãy trọ trên đường ĐT 744, khu phố Lồ Ồ, phường Tây Nam nghe nhiều tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ.

Khi chạy đến kiểm tra, người dân nhìn thấy một thanh niên rời khỏi hiện trường. Vào bên trong căn phòng, mọi người phát hiện chị N.T.N.H. (16 tuổi, quê An Giang) đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể nên trình báo cơ quan chức năng.

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Công an phong tỏa hiện trường vụ cô gái tử vong trong phòng trọ ở phường Tây Nam, TPHCM. Ảnh: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định, truy vết và bắt giữ nghi phạm.

Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Tiến
#Công an #TPHCM #vụ án mạng #phòng trọ #nghi phạm #điều tra #dư luận

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