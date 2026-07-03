Nghịch lý thịt heo: Giá đến tay bà nội trợ cao gấp 4 lần khi xuất chuồng

TPO - Dù giá heo hơi đã giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm, nhưng giá thịt heo bán lẻ tại TPHCM vẫn chưa có nhiều biến động. Khoảng cách lớn giữa giá xuất chuồng và giá đến tay người tiêu dùng, có thời điểm lên tới ba đến bốn lần khiến cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng đều chịu thiệt.

Thịt heo tăng giá

Trưa 3/7, quầy thịt heo trong một siêu thị ở phường Bình Phú (TPHCM) vẫn còn đầy ắp các khay thịt đã đóng gói sẵn. Tại đây, sườn non có giá tới 265.000 đồng/kg, nạc dăm 175.000 đồng/kg, chân giò 132.000 đồng/kg… Đứng chần chừ một lúc, chị Nguyễn Thị Dung (32 tuổi, ngụ phường Phú Định) quyết định thay thịt bằng các loại rau củ, đậu hủ, trứng có giá mềm hơn để chế biến bữa ăn cho gia đình.

“Tôi có nghe thông tin giá heo hơi đang giảm, nhưng đi chợ hay vào siêu thị thì giá vẫn cao. Gia đình có trẻ nhỏ nên vẫn phải mua thịt nhưng số lượng ít lại”, chị Dung chia sẻ.

Thịt heo chợ lẻ giá vẫn cao dù giá heo hơi đang giảm sâu

Tại các chợ truyền thống như Bà Chiểu (phường Gia Định), Gò Vấp (phường An Nhơn), Phạm Văn Hai (phường Tân Sơn Hòa), Bình Tiên (phường Bình Tiên)…, giá thịt heo vẫn duy trì ở mức cao với sườn non 180.000 - 200.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 160.000 - 180.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 - 170.000 đồng/kg. Trong khi đó, các cửa hàng thịt sạch, có thương hiệu, giá thịt heo cũng không hề rẻ, sườn non khoảng 250.000 đồng/kg, bắp giò khoảng 140.000 đồng/kg…

“Tôi nghe nói thịt heo xuất chuồng giảm giá, nhưng giá ở chợ từ hồi đầu năm đến nay vẫn cao như vậy” - bà Chung (65 tuổi, ngụ phường An Đông) nói.

Trong khi đó, tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo loại một hiện chỉ còn khoảng 64.000 đồng/kg, loại hai 59.000 đồng/kg, giảm 13 - 14% so với mức đỉnh đầu năm. Giá heo mảnh cũng giảm 10.000 - 20.000 đồng/kg, nhiều mặt hàng pha lóc bán sỉ giảm từ 6 - 8% như sườn non còn 145.000 đồng/kg, ba rọi 118.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg…

Người tiêu dùng mua thịt heo tại siêu thị

Trong ngày 3/7, giá heo hơi tại các tỉnh thành phía Nam được các thương lái thu mua với giá từ 60.000 - 62.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai và TPHCM giá heo hơi cùng duy trì ở mức 62.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tiếp đến là Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ với giá 61.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất cả nước, cùng giao dịch ở 60.000 đồng/kg. Dù vậy, mức giảm này gần như chưa được phản ánh vào giá bán lẻ.

Xả hàng cắt lỗ

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai nói rằng, giá heo hơi đã giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ giảm trong mùa nắng nóng, nguồn cung tăng khi nhiều hộ chăn nuôi xuất bán sớm để hạn chế rủi ro dịch bệnh, đồng thời đây cũng là giai đoạn giá heo thường giảm theo chu kỳ.

Điều đáng nói, giá bán giảm nhưng chi phí sản xuất vẫn ở mức cao. Theo ông Đoán, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng mạnh khiến chi phí nuôi mỗi con heo đến trọng lượng khoảng 100 kg tăng thêm gần 300.000 đồng. Trong bối cảnh thời tiết bất lợi và nguy cơ dịch bệnh hiện hữu, nhiều hộ chăn nuôi chấp nhận bán sớm cắt lỗ thay vì chờ giá tốt hơn.

Tiểu thương than thở khi thịt heo vắng khách mua

“Đến hôm nay, giá thức ăn chăn nuôi chỉ mới bắt đầu giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg ở một số doanh nghiệp sau thời gian dài duy trì ở mức cao. Người chăn nuôi kỳ vọng giá nguyên liệu sẽ tiếp tục hạ nhiệt để giảm bớt áp lực chi phí trong thời gian tới” – ông Đoán nói.

Cần minh bạch hóa thị trường

Đề cập đến nghịch lý giá heo hơi giảm nhưng giá thịt bán lẻ vẫn ở mức cao, ông Đoán cho rằng đây là vấn đề tồn tại nhiều năm và nằm ngoài khả năng của người chăn nuôi. Theo ông, có thời điểm người nuôi bán heo dưới giá thành, nhưng thịt đến tay người tiêu dùng, kể cả tại siêu thị vẫn cao gấp ba đến bốn lần giá xuất chuồng. Điều này khiến cả người chăn nuôi và người tiêu dùng đều chịu thiệt.

Cũng theo ông Đoán, về lâu dài, việc xây dựng sàn giao dịch thịt heo có thể góp phần minh bạch hóa thị trường, hình thành mức giá sát với chất lượng sản phẩm, hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình này vẫn cần được kiểm chứng khi triển khai trong thực tế.