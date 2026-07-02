Khởi động hạng mục đầu tiên của metro số 2 TPHCM

TPO - Sự kiện hạ lồng thép tường vây tại ga ngầm ST10 (Phạm Văn Bạch) đánh dấu sự khởi động hạng mục thi công đầu tiên của tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và là bước chuyển quan trọng, đưa dự án từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công trực tiếp trên công trường.

Ngày 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đã triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch), một trong hai nhà ga trọng điểm của tuyến Metro số 2.

Sự kiện này diễn ra đúng ngày kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết việc hạ lồng thép tường vây đầu tiên là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu dự án Metro số 2 chính thức chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thi công xây dựng.

"Chỉ sau gần ba tháng kể từ khi ký hợp đồng EPC (thiết kế - mua sắm - thi công) vào ngày 8/4/2026, chủ đầu tư cùng Liên danh Tổng thầu đã vượt qua nhiều khó khăn về pháp lý và kỹ thuật để hoàn thành hàng loạt công việc chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng đưa dự án bước vào giai đoạn thi công chính thức", ông Phan Công Bằng nói.

Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM kiểm tra dự án vào sáng 2/7.

Theo ông Bằng, thời gian qua, tổng thầu đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát địa chất bổ sung trên toàn tuyến phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; thống nhất giải pháp kỹ thuật đối với hai nhà ga trọng điểm ST5 (Lê Thị Riêng) và ST10 (Phạm Văn Bạch); đồng thời hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng vật liệu, lựa chọn các nhà thầu phụ đủ năng lực thực hiện các hạng mục tường vây, tường dẫn.

Đơn vị thi công triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch), một trong hai nhà ga trọng điểm của tuyến metro số 2 TPHCM.

Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đề nghị Liên danh Tổng thầu EPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai tại các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, đặc biệt đối với các cấu kiện siêu trường, siêu trọng như lồng thép tường vây.

Theo MAUR, ga ngầm ST10 (ga Phạm Văn Bạch) cùng với ga ST5 (Lê Thị Riêng) là hai nhà ga quan trọng nhất trên tuyến Metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan hầm TBM trong giai đoạn đào hầm tiếp theo. Vì vậy, việc thi công tường vây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo kết cấu bao che, bảo đảm an toàn để triển khai các hạng mục ngầm sau này.

Tại ga ST10, tổng chiều dài tường vây dự kiến khoảng 534 m, thời gian thi công khoảng 6 tháng. Đây là hạng mục có yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn lao động và kiểm soát chất lượng, đồng thời phải bảo đảm hạn chế tối đa tác động đến giao thông và đời sống người dân xung quanh khu vực công trường.

Hiện MAUR cũng đang triển khai thi công tại ga ST5. Dự kiến trong tháng 7 và tháng 8/2026, sau khi hoàn tất công tác phân luồng giao thông và chuẩn bị mặt bằng, dự án sẽ đồng loạt triển khai thi công tại các nhà ga còn lại trên toàn tuyến.

Tuyến Metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TPHCM, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị, tăng cường kết nối giao thông công cộng, giảm áp lực cho hệ thống đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng.