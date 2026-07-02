Xe buýt TP HCM đông khách ngày đầu miễn vé

TPO - Sau ngày đầu tiên triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, lượng hành khách tại TPHCM tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 2/7, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, ngày đầu triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đã ghi nhận những tín hiệu tích cực khi lượng hành khách tăng mạnh, trong khi hoạt động vận tải vẫn diễn ra ổn định.

Theo báo cáo nhanh, trong ngày 1/7, toàn mạng lưới xe buýt đã thực hiện 17.748 chuyến, vận chuyển 273.944 lượt hành khách, bình quân khoảng 15,4 hành khách/chuyến. So với ngày trước đó (30/6) sản lượng hành khách tăng 14%, đáng chú ý, nếu so sánh với cùng kỳ ngày 1/7/2025, lượng hành khách tăng khoảng 28%, cho thấy chính sách miễn phí xe buýt bước đầu tạo hiệu ứng tích cực.

Sau ngày đầu tiên triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, lượng hành khách tại TPHCM tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Hữu Huy

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, trong ngày đầu triển khai, tình hình đi lại tại các bến xe và điểm đầu cuối diễn ra thuận lợi, không ghi nhận tình trạng quá tải hay phải điều động thêm phương tiện.

Công tác tiếp nhận phản ánh cũng được thực hiện kịp thời. Tổng đài 1022 ghi nhận 42 cuộc gọi, trong đó chỉ có 8 cuộc liên quan đến chính sách miễn phí xe buýt, số còn lại chủ yếu hỏi về lộ trình và thông tin tuyến.

Để hỗ trợ hành khách, Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải tăng cường phát thông báo trên xe, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng MultiGo, căn cước công dân, mã QR, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng đã định danh để xác thực miễn vé.

Theo đơn vị này, do là ngày đầu triển khai nên một số lái xe và tiếp viên còn lúng túng trong việc hướng dẫn hành khách, song các vướng mắc đã được khắc phục kịp thời.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, cho biết trước khi triển khai chính sách miễn phí xe buýt, thành phố đã đồng thời nâng cấp phương tiện và cải tạo nhiều hạng mục hạ tầng như Bến xe buýt Sài Gòn, Bến xe Chợ Lớn A và B, Bến xe Quận 8, Bến xe Củ Chi cùng nhiều điểm đầu, điểm cuối khác.

Theo ông Dũng, hệ thống nhà chờ, trạm dừng cũng được sửa chữa, sơn mới và bổ sung nhận diện nhằm giúp người dân cũng như du khách dễ dàng tiếp cận xe buýt hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm thường xuyên nhắc nhở đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an toàn cho hành khách.

Đồng thời, đơn vị bố trí lực lượng giám sát tại các bến xe, kết hợp theo dõi qua camera, hệ thống GPS và trung tâm điều hành trực tuyến để kịp thời xử lý các phản ánh, điều chỉnh hoạt động khi cần thiết.

"Chúng tôi theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động của từng tuyến, từng bến xe để có những điều chỉnh kịp thời, bảo đảm người dân được phục vụ tốt nhất khi sử dụng xe buýt", ông Dũng nhấn mạnh.