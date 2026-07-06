Cuộc gặp xúc động giữa Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

TPO - Khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể: giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên Huỳnh Văn Quên.

Clip:Thân nhân liệt sĩ tiếp xúc, làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chiều 6/7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đoàn công tác đã đến nhà ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (hài cốt và di vật kèm theo vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng) để xác minh các thông tin liên quan.

Trước đó, ông Huỳnh Văn Mười đã nhận là thân nhân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và liên hệ với chính quyền địa phương sau khi biết tin hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tuy nhiên, khi đối chiếu các giấy tờ, cơ quan chức năng ghi nhận có sự khác biệt đáng kể: giấy báo tử gia đình nhận được từ Quân khu 9 thể hiện tên liệt sĩ là Huỳnh Văn Quyên (khác với tên Huỳnh Văn Quên), hy sinh ngày 2/3/1968. Trong khi đó, Bằng Tổ quốc ghi công lại có tên là Huỳnh Văn Quên.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM (hàng ngồi, thứ hai từ trái qua) đang xác minh thông tin nhân thân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Nguyên Phú

Trước sự khác biệt này, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã trực tiếp đến địa phương để xác minh, hỗ trợ gia đình và phối hợp với chính quyền xã Vàm Cỏ làm rõ thông tin.

Ông Đặng Văn Tây Lo - Chủ tịch UBND xã Vàm Cỏ xác nhận, sáng cùng ngày gia đình ông Mười đã báo tin với xã về thông tin liệt sĩ được tìm thấy phù hợp với người thân đang tìm kiếm.

Các đội K thực hiện nhiệm vụ cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ và các di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, sáng 6/7. Ảnh: Ngô Tùng

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện có nhiều thân nhân đang sinh sống tại xã Vàm Cỏ, như: ông Huỳnh Văn Chín, ông Huỳnh Văn Mười, ông Huỳnh Văn Út, bà Huỳnh Thị Lê. Gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về người thân nhưng chưa có kết quả.

Chỉ đến khi thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố sau quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 6/7, gia đình mới nhận ra đây có thể là người thân của mình và nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh.

Cuốn sổ ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được phát hiện cùng nhiều di vật khác trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh TP.HCM lắng nghe gia đình chia sẻ về quá trình tìm kiếm liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Ông Huỳnh Văn Mười, người nhận là em ruột của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cho biết cả gia đình rất xúc động khi biết tin. Theo ông, gia đình chỉ nắm được thông tin người anh hy sinh tại TPHCM trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Ông Huỳnh Văn Mười hy vọng kết quả giám định ADN sẽ giúp xác định danh tính người anh mất liên lạc từ năm 1968. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Hiện gia đình đã liên hệ với UBND xã Vàm Cỏ và đang thu xếp đến TPHCM để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh nhân thân.

Chia sẻ với đoàn công tác, ông Mười cho biết liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là anh cả trong gia đình có 8 anh chị em, tham gia bộ đội tại địa phương khi mới 16 tuổi.

"Đến năm 1968, khi anh 22 tuổi thì gia đình mất liên lạc. Tôi nghe mẹ kể về anh Hai rất nhiều lần. Gia đình xác định anh tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y năm 1968 rồi mất tích cho đến nay", ông Mười xúc động nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xác minh kỹ lưỡng, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ, tránh nhầm lẫn hoặc sai sót trong quá trình xác nhận.

Thiếu tướng Trung đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình trong quá trình làm rõ thông tin. Hiện, Bộ Tư lệnh thành phố và chính quyền địa phương đang phối hợp xác minh, đối chiếu các thông tin, hồ sơ để có kết luận chính xác về nhân thân liệt sĩ.

Chia sẻ trước đó với phóng viên Báo Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết thân nhân của các liệt sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có thể liên hệ qua Ban Chính sách, Bộ Tư lệnh TPHCM hoặc Phòng Người có công thuộc Sở Nội vụ TPHCM để được hỗ trợ. Hai nơi này sẽ đón tiếp và hỗ trợ bà con tận tình, chu đáo.

Đối với các liệt sĩ hy sinh trong đợt 1, 2, 3 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 được chôn cất tại Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng), Thiếu tướng Trung nói cơ quan chức năng đang triển khai quy tập và lấy mẫu xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Công tác giám định ADN thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 quốc gia. Việc quy tập và giám định được làm song song, trong đó Viện Pháp y của Quân đội sẽ tiến hành lấy mẫu ADN.

“Do số lượng hài cốt tại đây có thể nhiều, dự kiến thời gian quy tập và lấy mẫu sinh phẩm, ADN sẽ kéo dài khoảng 3 tháng”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho hay.